    WhatsApp में आ रहा है सबसे जबरदस्त मोड, साइबर अटैक से करेगा सुरक्षा

    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:07 AM (IST)

    व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक नया 'Strict Account Settings' ला रहा है। यह मोड साइबर हमलों से यूजर्स को बचाने में मदद करेगा। संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने पर यह यूजर्स को अलर्ट करेगा। यह फीचर जल्द ही बीटा वर्जन में उपलब्ध होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंपनी भी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक के बाद एक नए-नए फीचर्स पेश कर रही है। वहीं, अब एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जल्द ही कंपनी एक नया सिक्योरिटी फीचर लाने की तैयारी में है, जो यूजर्स को साइबर अटैक्स से बचाने में मदद करेगा।

    दरअसल कंपनी Strict Account Settings नाम से एक नया फीचर लेकर आ रही है। इसे खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो टारगेटेड साइबर अटैक के खतरे में हो सकते हैं। ये नया फीचर WABetaInfo नाम के फीचर ट्रैकर ने WhatsApp beta के Android 2.25.33.4 वर्जन में देखा गया है। फिलहाल ये फीचर टेस्टिंग में नहीं बल्कि डेवलपमेंट स्टेज में है।

    क्यों इतना खास होगा Strict Account Settings मोड?

    दरअसल इस मोड के जरिए यूजर्स एक ही टॉगल से अपने अकाउंट में कई सिक्योरिटी सेटिंग्स एक साथ अनलॉक कर सकेंगे। यानी अलग-अलग आपको प्राइवेसी ऑप्शन मैनेज नहीं करने पड़ेंगे। चलिए जानें इस मोड के तहत कौन-कौन से एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं...

    IP Address Protection

    इस मोड में आपको कॉल्स के दौरान अपनी IP एड्रेस हाइड रखने की सुविधा मिलेगी। व्हाट्सएप कॉल्स अपने सर्वर के जरिए रूट होंगी, ताकि कोई भी आपकी लोकेशन ट्रैक न कर पाए।

    Media & File Blocking

    इस मोड में अनजान नंबर्स से आने वाले फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट अपने आप डाउनलोड नहीं होंगे। इससे मालवेयर या फिशिंग लिंक्स से सेफ्टी मिलेगी।

    Link Preview Disable

    इसके अलावा इस मोड में चैट में भेजे गए लिंक्स का प्रीव्यू (preview) ऑटोमैटिकली नहीं ओपन होगा। इससे IP लीक होने या ट्रैकिंग की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी।

    Mute Unknown Calls

    किसी भी अनजान नंबर्स से आने वाली कॉल अपने आप म्यूट हो जाएंगी, जिससे स्पैम या फ्रॉड कॉल्स से बचाव होगा।

    Group Invite Restrictions

    इसी मोड से आप ये भी कंट्रोल कर सकेंगे कि सिर्फ सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स ही आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। इससे अनचाहे ग्रुप्स और स्पैमिंग कम होगी।

    Privacy Controls

    मोड में आपको प्रोफाइल फोटो, स्टेटस और लास्ट सीन जैसी डिटेल्स सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स तक लिमिटेड करने की सुविधा मिलेगी।

    Security Alerts

    मोड में आपको अगर किसी कॉन्टैक्ट का एन्क्रिप्शन कोड बदलता है, तो ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजेगा ताकि आप चैट की प्रामाणिकता जांच सकें।

    Two-Step Verification Auto Enable

    इसके अलावा इस मोड में दो-स्टेप वेरिफिकेशन अपने आप एक्टिव हो जाएगी, जिससे आपके अकाउंट को PIN के जरिए एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेगी।

