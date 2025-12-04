Language
    WhatsApp ने पेश किया नया फीचर: अब कॉल रिसीव न होने पर मिलेगी ये खास सुविधा

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। अब कॉल रिसीव न होने पर, कॉलिंग स्क्रीन से ही वॉइस मैसेज भेजा जा सकेगा। इसके लिए चैट खोलने की जरूर ...और पढ़ें

    WhatsApp ने पेश किया नया फीचर: अब कॉल रिसीव न होने पर मिलेगी ये खास सुविधा 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में कुछ कमाल के फीचर्स ऐड हुए हैं, जिससे चैटिंग काफी आसान हो गई है। सिर्फ चैटिंग में ही नहीं, बल्कि कंपनी ने कॉलिंग ऑप्शन में भी कई नए फीचर्स जोड़े हैं, जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतर हुआ है। इसी बीच, कंपनी ने अब iOS यूजर्स के लिए एक खास फीचर रोल आउट किया है, जिससे कॉल रिसीव न होने पर भी आपको एक खास सुविधा मिलेगी।

    जी हां, अब अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, तो आपको कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद चैट खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप कॉलिंग स्क्रीन से ही उस शख्स को एक वॉयस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज पाएंगे। लेकिन अभी यह फीचर सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए ही पेश किया गया है। आइए इस कमाल के फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं...

    मिला नया ‘Record voice message’ का ऑप्शन

    अक्सर जब हम किसी को कॉल करते हैं और दूसरा व्यक्ति कॉल नहीं उठाता है, तो हम उनकी चैट ओपन करते हैं और मैसेज भेजते हैं। हालांकि, नए फीचर के साथ अब आप कॉल स्क्रीन से सीधे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। यह मैसेज रिसीवर को मिस्ड कॉल अलर्ट के साथ भेजा जाएगा। इससे रिसीवर को तुरंत कॉल का कारण समझने में मदद मिलेगी और समय मिलने पर वे आसानी से जवाब दे पाएंगे।

    वीडियो कॉल में भी आ रहा ये जबरदस्त फीचर

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी वीडियो कॉल के लिए भी ऐसा ही एक फीचर डेवलप कर रही है, जिससे यूजर्स वीडियो कॉल का जवाब न देने पर एक छोटा वीडियो भेज सकेंगे। कंपनी ने हाल ही में यह नया ‘Record voice message’ फीचर रोल आउट किया है, इसलिए हो सकता है कि यह आपको तुरंत न दिखे। इस फीचर का मकसद आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करना है।

