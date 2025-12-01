शादी के इनविटेशन कार्ड से बैंक अकाउंट खाली? तेजी से फैल रहा है ये नया स्कैम
आजकल साइबर अपराधी शादी के निमंत्रण कार्ड के नाम पर APK फाइल भेजकर ठगी कर रहे हैं। इस फाइल को इंस्टॉल करने पर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। स्कैमर्स WhatsApp, SMS या Telegram से मैसेज भेजते हैं, जिसमें APK फाइल होती है। इससे बचने के लिए अनजान नंबर से आई APK फाइल इंस्टॉल न करें और शादी का कार्ड भेजने वाले से कन्फर्म करें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और इस बीच ऑनलाइन ठगी के तरीके भी कुछ बदल से गए हैं। जी हां, अब साइबर अपराधी एक नया हथकंडा अपना रहे हैं। दरअसल स्कैमर्स अब लोगों को शादी के इनविटेशन कार्ड के नाम पर एक खतरनाक APK फाइल भेज रहे हैं, जिसे अगर कोई गलती से इंस्टॉल कर लेता है तो इसे बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है।
हाल ही में कई शहरों में ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आई हैं, जहां पहले तो लोगों को लगा कि किसी रिश्तेदार या दोस्त ने शादी का डिजिटल कार्ड सेंड किया है, लेकिन वो असल में एक साइबर ट्रैप था। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
ऐसे शुरू होता है स्कैम...
ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि पहले स्कैमर्स लोगों को WhatsApp, SMS या Telegram के जरिए एक मैसेज सेंड करते हैं, जिसमें एक लिंक या APK फाइल अटैच किया गया होता है। इस मैसेज में शादी का कार्ड देख लो या वेन्यू डिटेल्स इस फाइल में हैं, ऐसे मैसेज लिखे होते हैं। जिसे देखकर कई लोग तो तुरंत इस लिंक या APK फाइल को ओपन कर देते हैं।
ऐसे में जब कोई शख्स इस APK को इंस्टॉल करता है तो उसके फोन में एक नकली ऐप एक्टिव हो जाता है, जो बैकग्राउंड में बैंकिंग OTP, पासवर्ड और यहां तक कि फोन के मैसेज और अन्य सेंसिटिव डेटा तक चुरा लेता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये एक मॉड्यूलर मैलवेयर होता है, जो डिवाइस का पूरा कंट्रोल स्कैमर्स को दे सकता है।
इस तरह के स्कैम से कैसे बचें?
- सबसे पहले तो किसी भी अनजान नंबर से आई APK फाइल कभी इंस्टॉल न करें।
- ध्यान दें कि शादी का कार्ड आमतौर पर PDF फाइल में होता है, APK का इससे कोई मतलब नहीं है।
- WhatsApp पर मिले किसी कार्ड को पहले भेजने वाले शख्स से कॉल करके कन्फर्म करें।
- अपने मोबाइल में Unknown Sources इंस्टॉल ऑप्शन को हमेशा बंद रखें।
- हर एक बैंकिंग ऐप्स में मजबूत PIN और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी ऑप्शन को ऑन रखें।
