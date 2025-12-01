शादी के इनविटेशन कार्ड से बैंक अकाउंट खाली? तेजी से फैल रहा है ये नया स्कैम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और इस बीच ऑनलाइन ठगी के तरीके भी कुछ बदल से गए हैं। जी हां, अब साइबर अपराधी एक नया हथकंडा अपना रहे हैं। दरअसल स्कैमर्स अब लोगों को शादी के इनविटेशन कार्ड के नाम पर एक खतरनाक APK फाइल भेज रहे हैं, जिसे अगर कोई गलती से इंस्टॉल कर लेता है तो इसे बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में कई शहरों में ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आई हैं, जहां पहले तो लोगों को लगा कि किसी रिश्तेदार या दोस्त ने शादी का डिजिटल कार्ड सेंड किया है, लेकिन वो असल में एक साइबर ट्रैप था। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ऐसे शुरू होता है स्कैम... ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि पहले स्कैमर्स लोगों को WhatsApp, SMS या Telegram के जरिए एक मैसेज सेंड करते हैं, जिसमें एक लिंक या APK फाइल अटैच किया गया होता है। इस मैसेज में शादी का कार्ड देख लो या वेन्यू डिटेल्स इस फाइल में हैं, ऐसे मैसेज लिखे होते हैं। जिसे देखकर कई लोग तो तुरंत इस लिंक या APK फाइल को ओपन कर देते हैं।

ऐसे में जब कोई शख्स इस APK को इंस्टॉल करता है तो उसके फोन में एक नकली ऐप एक्टिव हो जाता है, जो बैकग्राउंड में बैंकिंग OTP, पासवर्ड और यहां तक कि फोन के मैसेज और अन्य सेंसिटिव डेटा तक चुरा लेता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये एक मॉड्यूलर मैलवेयर होता है, जो डिवाइस का पूरा कंट्रोल स्कैमर्स को दे सकता है।