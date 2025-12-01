Language
    7300mAh बैटरी वाला Vivo का शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन चिपसेट और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    फ्लिपकार्ट वीवो के 5G फोन पर शानदार डील दे रहा है, जिससे Vivo T4 5G की कीमत 20000 रुपये से कम हो गई है। इस फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक्सचेंज ऑफर में 19350 रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो दमदार बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं।

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने फोन के बैटरी बैकअप को लेकर परेशान हैं? और अब ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसमें न सिर्फ बड़ी बैटरी हो बल्कि शानदार कैमरे के साथ दमदार परफॉर्मेंस भी मिले, तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक शानदार डील लेकर आया है। जहां आपको वीवो के 5G फोन पर शानदार डील देखने को मिल रही है।

    दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Vivo T4 5G स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है जहां फोन पर ₹5000 का फ्लैट डिस्काउंट और ₹1000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद फोन की कीमत ₹20000 से भी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप नए फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस डील को जरूर चेक करें...

    Vivo T4 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    दरअसल, फ्लिपकार्ट पर इस डिवाइस की कीमत वैसे तो ₹25,999 है, लेकिन अब आप इस डिवाइस को ₹5000 के फ्लैट डिस्काउंट पर सिर्फ 20,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जहां कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद फोन की कीमत ₹19,999 हो जाती है।

    इस कीमत पर यह एक शानदार डिवाइस बन गया है जिसमें 7,300 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, फोन पर एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां से आप अपना डिवाइस एक्सचेंज करके ₹19350 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

    Vivo T4 5G के खास फीचर्स

    डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो फोन में आपको 6.77 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही, फोन में स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 5G प्रोसेसर है जो इसे काफी पावरफुल बनाता है। इतना ही नहीं, फोन में 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे इसे धूप में भी इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है।

    कैमरे की बात करें तो डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, जबकि फ्रंट साइड में डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी बैटरी है, जहां आपको 7300mAh की बड़ी बैटरी और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही फोन में रिवर्स चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं।

