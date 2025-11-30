2025 का आखिरी टेक बूम: फ्लैगशिप से बजट तक धुआंधार 5G फोन होंगे लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का महीना स्मार्टफोन की दुनिया में काफी खास रहा क्योंकि इस महीने में वनप्लस 15, ओप्पो फाइंड X9 सीरीज जैसे कुछ दमदार स्मार्टफोन और iQOO 15 जैसे कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुए लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहीं नहीं रुक रही, दिसंबर 2025 में और भी शानदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक महीने और इंतजार कर लीजिए क्योंकि भारतीय बाजार में कुछ दमदार डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं। आइए जानते हैं दिसंबर में लॉन्च होने वाले 5 स्मार्टफोन्स के बारे में...

Vivo X300, X300 Pro दिसंबर की शुरुआत में वीवो अपनी Vivo X300 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी 2 दिसंबर को अपने दो नए डिवाइस X300 और X300 Pro लॉन्च करने जा रही है। दोनों डिवाइस में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट होगा। इसके साथ ही फोन में VS1 चिप और V3 प्लस इमेजिंग चिप भी होगी, जो कैमरा परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है।

Redmi 15C Vivo ही नहीं Xiaomi भी दिसंबर के पहले हफ्ते में Redmi 15c लॉन्च कर सकता है। यह फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है, जहां 4G और 5G दोनों वेरिएंट देखे गए हैं। 4G मॉडल में हीलियो G81 अल्ट्रा प्रोसेसर मिल रहा है, जबकि 5G मॉडल को Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। दोनों डिवाइस में 6000mAh की बड़ी बैटरी और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत ₹12,000 के आसपास हो सकती है।

OnePlus 15R वनप्लस दिसंबर में भी धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी 17 दिसंबर को वनप्लस 15r लॉन्च करने वाली है। इस डिवाइस में क्वालकॉम का नया स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट होगा। यह Charcoal Black और Mint Breeze कलर में आ रहा है और Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। OnePlus इसी इवेंट में OnePlus Pad Go 2 भी लॉन्च करेगा। फोन की कीमत 50 हजार रुपये से कम रहने की उम्मीद है।

Realme P4x Realme भी दिसंबर महीने में अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे कंपनी 4 दिसंबर को पेश करेगी। इस डिवाइस की बिक्री फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। फोन में मीडियाटेक का 7400 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही डिवाइस में 144 Hz डिस्प्ले और बड़ी 7000 mAh बैटरी होने की भी उम्मीद है, लेकिन इस डिवाइस की कीमत 16,000 रुपये से कम रखी जा सकती है।