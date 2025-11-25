12,900mAh बैटरी वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, 14.2 इंच की बड़ी स्कीन और 2TB तक स्टोरेज
हुआवेई ने MatePad Edge टैबलेट चीन में लॉन्च किया, जिसमें 14.2 इंच का OLED डिस्प्ले और Kirin X90A चिपसेट है। इसमें 32GB रैम और 2TB तक स्टोरेज है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 76,000 रुपये है। इसमें 50MP का कैमरा और 12,900mAh की बैटरी है। यह टैबलेट 25 नवंबर से उपलब्ध होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei ने अपना पावरफुल टैबलेट MatePad Edge नवंबर 2025 इवेंट के दौरान चीन में लॉन्च कर दिया है। इस जबरदस्त टैबलेट में आपको 14.2 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिवाइस में पावरफुल Kirin X90A चिपसेट देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में आपको 32GB तक रैम और 2TB तक इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। चलिए पहले इसकी कीमत पर नजर डालते हैं...
Huawei MatePad Edge की कितनी है कीमत?
कीमत की बात करें तो टैबलेट की शुरुआती कीमत CNY 5,999 यानी लगभग 76,000 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 16GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। जबकि डिवाइस के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 6,499 यानी लगभग 82,000 रुपये है। वहीं, 24GB RAM + 1TB स्टोरेज वाले हाई-एंड वेरिएंट की कीमत CNY 7,999 यानी लगभग 1,01,000 रुपये है।
टॉप-एंड मॉडल की कीमत CNY 12,999 यानी लगभग 1,64,000 रुपये है, जिसमें आपको 32GB RAM + 2TB स्टोरेज मिलती है। Huawei MatePad Edge को आप 25 नवंबर से Space Gray और Moonlight Silver में खरीद सकते हैं।
Huawei MatePad Edge के फीचर्स
Huawei के इस टैबलेट में आपको में 14.2 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले मिलता है। टैबलेट में 3,120x2,080 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन है जिसके साथ 1,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में किरिन X90A चिपसेट और 32GB तक रैम के साथ 2TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। टैबलेट में HarmonyOS 5.1 मिलता है।
Huawei MatePad Edge के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए Huawei MatePad Edge में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। डिवाइस में 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का वाइड एंगल लेंस भी मिल रहा है। सामने की तरफ इस टैबलेट में आपको 32-मेगापिक्सल (f/2.4) का फ्रंट कैमरा मिलता है।इसके अलावा इस टैबलेट में 12,900mAh की बैटरी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।