टैबलेट छोड़िए! Huawei लाया 8-इंच स्क्रीन वाला फोल्डेबल 5G फोन, 50MP कैमरा और बड़ी बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei ने अपना एक और नया फोल्डेबल फोन चीन में लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Huawei Mate X7 के नाम से पेश किया है। यह डिवाइस बुकस्टाइल फोल्डेबल Mate X6 का सक्सेसर बताया जा रहा है, जिसे कंपनी ने पिछले साल दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था। बता दें कि इस नए वाले Huawei Mate X7 में 8-इंच का इनर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है।

फोन में 2K रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले और 2,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में बाहर की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं। फोन में प्रोप्राइटरी किरिन चिपसेट से लैस है। चलिए पहले डिवाइस की कीमत जान लेते हैं...

Huawei Mate X7 की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो Huawei के इस नए डिवाइस की शुरुआती कीमत CNY 12,999 यानी लगभग 1,63,500 रुपये से शुरू होती है, जिसमें आपको बेस वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। जबकि डिवाइस के 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 13,999 यानी लगभग 1,76,000 रुपये है। यह डिवाइस पांच कलर ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड और व्हाइट में आता है।

इतना ही नहीं कंपनी ने इस डिवाइस का खास Huawei Mate X7 Collector's Edition भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 16GB + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 14,999 यानी लगभग 1,88,700 रुपये है जबकि 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत CNY 15,999 यानी लगभग 2,01,000 रुपये है।

Huawei Mate X7 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 8-इंच का फ्लेक्सिबल LTPO OLED इनर डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। जबकि फोन के बाहर की तरफ 6.49-इंच का कवर डिस्प्ले क्वाड-कर्व्ड LTPO OLED पैनल मिलता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें किरिन 9030 प्रो चिपसेट दिया गया है। फोन में कंपनी का अपना HarmonyOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिसे Android से अलग तैयार किया गया है।