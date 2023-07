WhatsApp पर किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के साथ ही बना सकेंगे अब नया ग्रुप, ऐसे काम करेगा लेटेस्ट फीचर

WhatsApp Message Forward to New Group मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। वॉट्सऐप पर यूजर्स के लिए बहुत जल्द एक नया फीचर लाया जा रहा है। इस फीचर के साथ यूजर्स किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के साथ ही अपनी जरूरत के मुताबिक एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकेंगे।

WhatsApp New Feature Message Forward to New Group Coming Soon For Android Users

