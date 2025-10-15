WhatsApp पर आ रहा एक और जबरदस्त फीचर, मिस नहीं होगा किसी खास का स्टेटस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। अब कंपनी ने एक और यूजफुल फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसे जल्द ही रोलआउट किया जा सकता है। दरअसल WhatsApp के बीटा वर्जन 2.25.30.4 अपडेट के साथ कुछ बीटा टेस्टर्स को एक और जबरदस्त फीचर मिला है जिससे यूजर्स ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन मिले। जी हां, कंपनी इंस्टाग्राम की तरह यह फीचर अब WhatsApp पर भी लाने की तैयारी कर रही है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

मिलेगा नया 'Get notifications' ऑप्शन दरअसल, पहले यह फीचर डेवलपमेंट फेज में था, लेकिन अब इसे पब्लिक टेस्टिंग के लिए कुछ यूजर्स को रोल आउट किया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी खास कॉन्टैक्ट के स्टेटस में जाकर उसके लिए 'Get notifications' ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर जब भी वो कॉन्टैक्ट नया स्टेटस अपलोड करेगा तो आपको रियल-टाइम में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी किसी खास का स्टेटस अब आपसे मिस नहीं होगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.25.30.4: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature that enables notifications for status updates from selected contacts, and it's available to some beta testers!

Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/xOVUlb6mU0 pic.twitter.com/CeEBiLbTgJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 14, 2025 इन यूजर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर WhatsApp का यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास तौर पर यूजफुल होगा जो अपने करीबी दोस्तों, पार्टनर या परिवार के स्टेटस अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं। वहीं, अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को बंद करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको उसी मेनू में 'Mute notifications' का ऑप्शन भी मिल जाएगा।