WhatsApp पर आ रहा एक और जबरदस्त फीचर, मिस नहीं होगा किसी खास का स्टेटस
व्हाट्सएप एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो यूजर्स को यह चुनने की अनुमति देगा कि वे किन संपर्कों के स्टेटस अपडेट के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। यह फीचर इंस्टाग्राम के समान है और यूजर्स को किसी विशिष्ट संपर्क के स्टेटस में 'नोटिफिकेशन प्राप्त करें' विकल्प का चयन करने की अनुमति देगा। यह सुविधा उन यूजर्स के लिए उपयोगी होगी जो अपने करीबी दोस्तों या परिवार के स्टेटस अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp लगातार अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। अब कंपनी ने एक और यूजफुल फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसे जल्द ही रोलआउट किया जा सकता है। दरअसल WhatsApp के बीटा वर्जन 2.25.30.4 अपडेट के साथ कुछ बीटा टेस्टर्स को एक और जबरदस्त फीचर मिला है जिससे यूजर्स ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन मिले। जी हां, कंपनी इंस्टाग्राम की तरह यह फीचर अब WhatsApp पर भी लाने की तैयारी कर रही है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
मिलेगा नया 'Get notifications' ऑप्शन
दरअसल, पहले यह फीचर डेवलपमेंट फेज में था, लेकिन अब इसे पब्लिक टेस्टिंग के लिए कुछ यूजर्स को रोल आउट किया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी खास कॉन्टैक्ट के स्टेटस में जाकर उसके लिए 'Get notifications' ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर जब भी वो कॉन्टैक्ट नया स्टेटस अपलोड करेगा तो आपको रियल-टाइम में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी किसी खास का स्टेटस अब आपसे मिस नहीं होगा।
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.30.4: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 14, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that enables notifications for status updates from selected contacts, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/xOVUlb6mU0 pic.twitter.com/CeEBiLbTgJ
इन यूजर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर
WhatsApp का यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास तौर पर यूजफुल होगा जो अपने करीबी दोस्तों, पार्टनर या परिवार के स्टेटस अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं। वहीं, अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को बंद करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको उसी मेनू में 'Mute notifications' का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
यूजर एक्सपीरियंस होगा और बेहतर
इतना ही नहीं ये नया फीचर यूजर्स को अपने WhatsApp एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनल और कंट्रोल्ड बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके जरिए आप तय कर सकते हैं कि किन लोगों के अपडेट्स पर नजर रखनी है और किन्हें साइलेंट पर रखना है। यानी देखा जाए तो अब आपको इंस्टाग्राम की तरह WhatsApp पर भी हर एक स्टेटस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
