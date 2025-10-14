WhatsApp पर ऐसे डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
Aadhaar अब WhatsApp पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI ने MyGov Helpdesk चैटबॉट के जरिए कुछ समय पहले एक नया सुरक्षित तरीका पेश किया है, जिससे यूजर्स DigiLocker के इंटीग्रेशन से पासवर्ड-प्रोटेक्टेड डिजिटल Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं। बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से WhatsApp पर 'Hi' भेजें और Aadhaar तुरंत PDF फॉर्मेट में पा सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Aadhaar अब हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है, जिसकी जरूरत बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने तक हर जगह होती है। जैसे-जैसे इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब WhatsApp पर सीधे Aadhaar एक्सेस करने का एक नया और सुरक्षित तरीका कुछ समय पहले लॉन्च किया है।
ये सुविधा सरकार के आधिकारिक MyGov Helpdesk चैटबॉट में जोड़ी गई है, जो अब यूजर्स को उनका पासवर्ड-प्रोटेक्टेड डिजिटल Aadhaar सुरक्षित तरीके से डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ये फीचर DigiLocker इंटीग्रेशन के जरिए काम करता है, जिससे डिजिटल Aadhaar एनक्रिप्टेड रहता है और सिर्फ सही ओनर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं।
WhatsApp से Aadhaar कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी चीजें:
- Aadhaar से लिंक्ड मोबाइल नंबर।
- एक एक्टिव DigiLocker अकाउंट। अगर नहीं है, तो आसानी से बनाया जा सकता है।
- MyGov Helpdesk WhatsApp नंबर +91-9013151515 सेव होना चाहिए।
WhatsApp से Aadhaar डाउनलोड करने का तरीका:
- अपने फोन में +91-9013151515 को 'MyGov Helpdesk' के नाम से सेव करें।
- WhatsApp ओपन करें और इस नंबर पर 'Hi' भेजें।
- जब पूछा जाए, तो DigiLocker Services को सेलेक्ट करें।
- कन्फर्म करें कि क्या आपके पास पहले से DigiLocker अकाउंट है।
- अपना Aadhaar नंबर डालें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से वेरिफाई करें।
- वेरिफिकेशन के बाद, चैटबॉट आपको आपके DigiLocker से लिंक्ड डॉक्युमेंट्स की लिस्ट दिखाएगा।
- इस लिस्ट से Aadhaar सेलेक्ट करें और आपका डिजिटल Aadhaar PDF फॉर्मेट में सीधे WhatsApp पर भेज दिया जाएगा।
ध्यान दें कि एक बार में सिर्फ एक डॉक्युमेंट ही डाउनलोड किया जा सकता है और वही डॉक्युमेंट्स एक्सेस होंगे जो पहले से आपके DigiLocker अकाउंट में लिंक्ड हैं। अगर Aadhaar या कोई और डॉक्युमेंट लिंक्ड नहीं है, तो यूजर्स को पहले अपने DigiLocker ऐप या वेबसाइट से अकाउंट अपडेट करना होगा, उसके बाद ही WhatsApp सर्विस काम करेगी।
