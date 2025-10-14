WhatsApp पर ऐसे डाउनलोड करें अपना आधार कार्ड, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Aadhaar अब हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है, जिसकी जरूरत बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने तक हर जगह होती है। जैसे-जैसे इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब WhatsApp पर सीधे Aadhaar एक्सेस करने का एक नया और सुरक्षित तरीका कुछ समय पहले लॉन्च किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये सुविधा सरकार के आधिकारिक MyGov Helpdesk चैटबॉट में जोड़ी गई है, जो अब यूजर्स को उनका पासवर्ड-प्रोटेक्टेड डिजिटल Aadhaar सुरक्षित तरीके से डाउनलोड करने की अनुमति देता है। ये फीचर DigiLocker इंटीग्रेशन के जरिए काम करता है, जिससे डिजिटल Aadhaar एनक्रिप्टेड रहता है और सिर्फ सही ओनर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं।