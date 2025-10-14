Language
    Instagram पर नया फीचर, बच्चों की सेफ्टी के लिए ऑन रहेगी खास सेटिंग; पैरेंट्स की बिना इजाजत नहीं बदलेगी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    Instagram अब अपने प्लेटफॉर्म पर PG-13 मूवी रेटिंग के गाइडलाइन्स अपनाने जा रहा है ताकि टीन यूजर्स को सुरक्षित कंटेंट दिखाया जा सके। Meta के इस फैसले के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी यूजर्स को ऑटोमैटिकली 13+ सेटिंग में रखा जाएगा, जिसे वे पैरेंट की अनुमति के बिना बदल नहीं पाएंगे। ये नया अपडेट पेरेंट्स को ज्यादा कंट्रोल देगा।

    Instagram अब अपने प्लेटफॉर्म पर टीन यूजर्स PG-13 मूवी रेटिंग अपनाने जा रहा है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram अब टीन अकाउंट्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर PG-13 मूवी रेटिंग गाइडलाइन्स का पालन करने जा रहा है। मंगलवार को, Meta के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को ऑटोमैटिक रूप से अपडेटेड 13+ सेटिंग में रखा जाएगा, जिसे वे अपने पेरेंट्स की अनुमति के बिना बदल नहीं पाएंगे। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया कंपनी ने एक फीचर एड किया था जो टीन अकाउंट्स को ये देखने देता है कि कोई दूसरा यूजर प्लेटफॉर्म पर कब जुड़ा था, जब वे उसे डायरेक्ट मैसेज (DM) भेजते हैं।

    सभी टीन अकाउंट्स अब ‘PG-13’ कंटेंट रेटिंग पर डिफॉल्ट होंगे

    एक न्यूज रूम पोस्ट में, Instagram ने अपने प्लेटफॉर्म पर टीन अकाउंट्स के लिए नए सेफगार्ड की जानकारी दी। असल में, कंपनी वही PG-13 रेटिंग गाइडलाइन्स फॉलो कर रही है जैसा कि यूएस में मूवीज और शोज के लिए होती हैं। इन रेस्ट्रिक्शन्स में ग्राफिक वायलेंस, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल सीन, लगातार ड्रग यूज और बार-बार स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल शामिल है।

    Meta के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने कहा कि ये पिछले साल पेश किए गए टीन अकाउंट्स के बाद से अब तक का 'सबसे बड़ा अपडेट' है। ये पहले से मौजूद ऑटोमैटिक प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाता है और एक एडवांस्ड फिल्टर के तौर पर कंटेंट पर और ज्यादा प्रोग्रेसिव रेस्ट्रिक्शन जोड़ता है। इसके अलावा, कंपनी ने अब AI-पावर्ड एज प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी भी लागू की है ताकि ऐसे यूजर्स जो खुद को एडल्ट बताते हैं लेकिन असल में टीन हैं, उन्हें भी इस कंटेंट प्रोटेक्शन में रखा जा सके।

    Instagram ने ये भी माना कि उसका सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और कुछ सजेस्टिव कंटेंट या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कभी-कभी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकती हैं। हालांकि, कंपनी का कहना है कि उसका एल्गोरिदम लगातार बेहतर होता जाएगा और ऐसे मामलों को जितना संभव हो सके उतना कम रखा जाएगा।

    पोस्ट में कहा गया, 'हमें उम्मीद है कि ये अपडेट पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाएगा कि हम डिफॉल्ट रूप से टीन यूजर्स को सेफ और उनकी उम्र के हिसाब से सही कंटेंट दिखाने की दिशा में काम कर रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने बच्चों के एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने के और तरीके भी दे रहे हैं।'

    टीनएजर्स के एक्सपीरियंस पर पेरेंट्स को और डीटेल्ड कंट्रोल देने के लिए, Instagram एक नया और सख्त पैरेंटल सेटिंग भी पेश कर रहा है। ये फीचर दुनिया भर के हजारों पेरेंट्स से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है।

