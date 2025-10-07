Language
    WhatsApp का मैसेज ट्रांसलेशन फीचर iOS के लिए हुआ जारी, 21 लैंग्वेज का मिलेगा सपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:22 PM (IST)

    WhatsApp ने iOS के लिए नया Message Translation फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर से यूजर्स अब 21 भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट कर सकेंगे। iOS यूजर्स के लिए ये फीचर WhatsApp के नए वर्जन 25.28.74 में शामिल है। कंपनी ने बताया कि ट्रांसलेशन ऑन-डिवाइस और सुरक्षित तरीके से होगा जिससे किसी को भी यूजर चैट्स का एक्सेस नहीं रहेगा।

    Message Translation फीचर iOS यूजर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह iOS और Android स्मार्टफोन पर नया Message Translations फीचर लाने वाला है। अब ये फीचर आखिरकार iOS यूजर्स के लिए रोलआउट होना शुरू हो गया है। मंगलवार से ऐप के नए वर्जन में ये अपडेट शामिल किया गया है। अब यूजर्स WhatsApp पर 21 भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। App Store से लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने के बाद कुछ यूजर्स को ये फीचर मिलना शुरू हुआ है, जबकि आने वाले दिनों में ये बाकी डिवाइसेज पर भी पहुंच जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक WhatsApp इस ट्रांसलेशन के लिए Apple के Translation APIs का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ट्रांसलेशन फास्ट और सिक्योर रहेगा।

    iOS में मैसेज ट्रांसलेशन फीचर

    WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, App Store पर जारी हुए WhatsApp के नए iOS बिल्ड में ये नया Message Translation फीचर शामिल है। इसका मतलब है कि यूजर्स को अपने ऐप को WhatsApp for iOS 25.28.74 वर्जन पर अपडेट करना होगा और धीरे-धीरे ये फीचर उनके डिवाइस पर एक्टिव हो जाएगा।

    रिपोर्ट के मुताबिक, ये नया ट्रांसलेशन फ्रेमवर्क अपने आप मैसेज की भाषा पहचान लेगा और यूजर को मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अगर ऑटोमैटिक डिटेक्शन गलत निकले, तो यूजर खुद सोर्स लैंग्वेज चुन सकते हैं। यूजर्स को हर भाषा का पैक अलग-अलग डाउनलोड करना होगा ताकि ये फीचर इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी काम कर सके।

    Photo - WABetaInfo

    रिपोर्ट के मुताबिक, इस लेटेस्ट iOS बिल्ड में अरबी, चीनी (Mandarin, Simplified), चीनी (Mandarin, Traditional), डच, इंग्लिश (UK), इंग्लिश (US), फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियन, इटालियन, जापानी, कोरियन, पोलिश, पुर्तगाली (ब्राजील), रशियन, स्पेनिश, थाई, टर्किश, यूक्रेनियन और वियतनामी भाषाएं शामिल हैं।

    पिछले महीने कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये फीचर पेश किया था। WhatsApp का ये इन-ऐप मैसेज ट्रांसलेशन फीचर इंडिविजुअल चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स में काम करेगा। Android पर फिलहाल यूजर्स इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, पुर्तगाली, रूसी और अरबी भाषा में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यूजर किसी टेक्स्ट मैसेज को लॉन्ग प्रेस कर ‘Translate’ बटन दबा सकते हैं।

    कंपनी ने कहा कि Android यूजर्स पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन भी ऑन कर सकते हैं, जिससे हर मैसेज को अलग-अलग ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Meta ने बताया कि Message Translations फीचर पूरी तरह से प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सभी ट्रांसलेशन ऑन-डिवाइस होते हैं और न ही WhatsApp और न कोई थर्ड पार्टी यूजर की चैट तक पहुंच सकती है।

