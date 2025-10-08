Language
    WhatsApp में जल्द आ सकता है Instagram वाला ये फीचर, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चल रही है टेस्टिंग

    By Saket Singh Edited By: Saket Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:01 AM (IST)

    WhatsApp एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया स्टेटस क्वेश्चन फीचर टेस्ट कर रहा है, जो इंस्टाग्राम के क्वेश्चन स्टिकर जैसा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने स्टेटस अपडेट में सवाल पूछ सकते हैं और दूसरे यूजर्स उनके जवाब दे सकते हैं। ये फीचर अभी कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। जवाब प्राइवेट रहेंगे और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे।

    WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया फीचर टेस्ट करना शुरू किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टेंटमैसेजिंगऐपWhatsApp ने एंड्रॉयड के लिए नया Status Question फीचरटेस्ट करना शुरू किया है, जैसा कि एक फीचरट्रैकर की रिपोर्ट में बताया गया है। ये फिलहाल कुछ बीटाटेस्टर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर के जरिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। ये Instagram के Question Sticker जैसा फीचर है, जहां व्यूअर्स सीधे सवाल बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये जवाब प्राइवेट रहेंगे और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही दिखेंगे।

     WhatsApp का Status Question फीचर कैसे काम करता है?

     फीचरट्रैकरwabetainfoने बताया कि WhatsApp अपने बीटाटेस्टर्स के लिए Status Questions फीचर को एंड्रॉयड 2.25.29.12 के लेटेस्टअपडेट में जारी कर रहा है। ये अपडेट धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को ये नया फीचर अभी नहीं दिखेगा, भले ही उन्होंने लेटेस्टबीटावर्जनइंस्टॉल कर लिया हो।

    WhatsApp आने वाले हफ्तों में इस फीचर को और भी ज्यादा यूज़र्स के लिए जारी कर सकता है। इससे कंपनी को बग्स और दूसरी दिक्कतों को ठीक करने का समय मिलेगा और साथ ही इस नए Status Questions फीचर पर यूजर्स का फीडबैक भी मिल पाएगा।

    Instagram पर भी ऐसा ही Question Sticker फीचर मौजूद है, जहां यूजर्स सवाल पूछकर और जवाब लेकर अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं

    इस अपडेट के साथ, WhatsAppकथित तौर परयूजर्स को अपने स्टेटसअपडेट में फोटो और वीडियो के साथ एक नया QuestionBoxडालने की सुविधा देगा। दूसरे यूजर्स इस सवाल पर टैप करके उसका जवाब टाइप कर सकेंगे।

    एक यूजर को एक सवाल पर कई जवाब मिल सकते हैं, जो 'Viewers List' में दिखाई देंगे, जैसा कि फीचरट्रैकर ने शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया है।

    रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी कॉन्टैक्ट के ऐपवर्जन में यफीचरइनेबल्ड नहीं है, तो WhatsApp एक मैसेज दिखाएगा कि 'फंक्शनालिटी अभी उनके वर्जन में सपोर्टेड नहीं है' जवाब सिर्फ उसी व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसने सवाल पोस्ट किया है, और वही उन्हें देख सकता है।

    यूजर्स को हर बार नोटिफिकेशन मिलेगा जब कोई उनके सवाल का जवाब देगा। WhatsApp उन्हें यऑप्शन भी दे सकता है कि वे इन जवाबों को अपने अगले स्टेटसअपडेट में शेयर कर सकें। हालांकि, जवाब देने वाले की पहचान छिपी रहेगी। यूजर्स को अनुचित जवाबों को रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है।

    फीचरट्रैकर के मुताबिक, ये सभी जवाब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ भेजे जाएंगे ताकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। इन्हें सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सकेंगे

