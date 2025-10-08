WhatsApp में जल्द आ सकता है Instagram वाला ये फीचर, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चल रही है टेस्टिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टेंटमैसेजिंगऐपWhatsApp ने एंड्रॉयड के लिए नया Status Question फीचरटेस्ट करना शुरू किया है, जैसा कि एक फीचरट्रैकर की रिपोर्ट में बताया गया है। ये फिलहाल कुछ बीटाटेस्टर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर के जरिए उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। ये Instagram के Question Sticker जैसा फीचर है, जहां व्यूअर्स सीधे सवाल बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये जवाब प्राइवेट रहेंगे और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही दिखेंगे।

WhatsApp का Status Question फीचर कैसे काम करता है? फीचरट्रैकरwabetainfoने बताया कि WhatsApp अपने बीटाटेस्टर्स के लिए Status Questions फीचर को एंड्रॉयड 2.25.29.12 के लेटेस्टअपडेट में जारी कर रहा है। ये अपडेट धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को ये नया फीचर अभी नहीं दिखेगा, भले ही उन्होंने लेटेस्टबीटावर्जनइंस्टॉल कर लिया हो।

WhatsApp आने वाले हफ्तों में इस फीचर को और भी ज्यादा यूज़र्स के लिए जारी कर सकता है। इससे कंपनी को बग्स और दूसरी दिक्कतों को ठीक करने का समय मिलेगा और साथ ही इस नए Status Questions फीचर पर यूजर्स का फीडबैक भी मिल पाएगा।

Instagram पर भी ऐसा ही Question Sticker फीचर मौजूद है, जहां यूजर्स सवाल पूछकर और जवाब लेकर अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ, WhatsAppकथित तौर परयूजर्स को अपने स्टेटसअपडेट में फोटो और वीडियो के साथ एक नया QuestionBoxडालने की सुविधा देगा। दूसरे यूजर्स इस सवाल पर टैप करके उसका जवाब टाइप कर सकेंगे। एक यूजर को एक सवाल पर कई जवाब मिल सकते हैं, जो 'Viewers List' में दिखाई देंगे, जैसा कि फीचरट्रैकर ने शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी कॉन्टैक्ट के ऐपवर्जन में येफीचरइनेबल्ड नहीं है, तो WhatsApp एक मैसेज दिखाएगा कि 'येफंक्शनालिटी अभी उनके वर्जन में सपोर्टेड नहीं है।' जवाब सिर्फ उसी व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसने सवाल पोस्ट किया है, और वही उन्हें देख सकता है।