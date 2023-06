WhatsApp के एक्शन बार का बदला-बदला नजर आएगा अंदाज, Green की जगह White हो जाएगा रंग

WhatsApp is working on a white action bar for its android users अगर आप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं और चैटिंग ऐप के एंड्रॉइड यूजर हैं तो नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। दरअसल कंपनी ऐप के Chats Status Calls के ऑप्शन वाले एक्शन बार को एक नए रंग के साथ पेश करने जा रही है। यह ग्रीन की जगह वाइट नजर आएगा।