Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp ला रहा एक और नया फीचर, Group में बातचीत हो जाएगी और आसान

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:28 AM (IST)

    व्हाट्सएप एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया ग्रुप-मेंबर टैग सुविधा का परीक्षण कर रहा है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने नाम के साथ एक छोटा सा व्यक्तिगत टैग जोड़ने की अनुमति देगी, जिससे ग्रुप में पहचान आसान हो जाएगी। उपयोगकर्ता 30 अक्षरों तक का कस्टम टैग जोड़ सकेंगे, जैसे कोच या प्रोजेक्ट मैनेजर। यह सुविधा वैकल्पिक है और उपयोगकर्ता द्वारा ही नियंत्रित की जाएगी, ग्रुप एडमिन का कोई रोल नहीं होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    WhatsApp ला रहा एक और नया फीचर, Group में बातचीत हो जाएगी और आसान  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हाल ही में कंपनी को iPhone वालों के लिए Multi-Account फीचर की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया था। इसी बीच अब कंपनी Android वालों के लिए भी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे Group में बातचीत और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। जी हां, अगर आप कई बड़े WhatsApp ग्रुप्स का हिस्सा हैं और अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि ये कौन है और क्या करता है, तो जल्द ही आपकी इस परेशानी को कंपनी खत्म करने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp का नया Group-Member Tags फीचर

    दरअसल WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया Group-Member Tags फीचर लेकर आने की तैयारी में है, जिससे ग्रुप के मेंबर अपने नाम के साथ एक छोटा-सा पर्सनल टैग भी ऐड कर सकेंगे। हालांकि ये फीचर अभी Android के बीटा वर्जन में कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है।

    WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इसे WhatsApp Beta for Android वर्जन 2.25.17.42 में देखा गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स 30 कैरेक्टर तक का कस्टम टैग ऐड कर सकेंगे, जैसे जैसे आप यहां Coach, Project Manager, Moderator या फिर कोई भी पहचान रख सकते हैं।

    कैसे काम करेगा ये फीचर?

    बता दें कि ये टैग पूरी तरह से ऑप्शनल होने वाला है और इसे सिर्फ वही यूजर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसने इसे सेट किया है। इसमें ग्रुप एडमिन का कोई रोल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यह टैग किसी पद या पावर को नहीं दिखाएगा, बल्कि सिर्फ पहचान बताने का ही काम करेगा।

    WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यूजर्स अपने इस टैग को कभी भी क्रिएट, एडिट या डिलीट भी कर सकेंगे। हालांकि इसमें कुछ लिमिट्स रखी गई हैं। टैग में कोई खास सिंबल, लिंक या वेरिफिकेशन मार्क नहीं लगेगा, ताकि गलत यूज और नकल से बचा जा सके।

    यह भी पढ़ें- WhatsApp का About फीचर हुआ अपडेट, यूजर्स अब 24 घंटे के लिए पोस्ट कर सकते हैं छोटे टेक्स्ट