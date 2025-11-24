WhatsApp ला रहा एक और नया फीचर, Group में बातचीत हो जाएगी और आसान  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हाल ही में कंपनी को iPhone वालों के लिए Multi-Account फीचर की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया था। इसी बीच अब कंपनी Android वालों के लिए भी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे Group में बातचीत और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। जी हां, अगर आप कई बड़े WhatsApp ग्रुप्स का हिस्सा हैं और अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि ये कौन है और क्या करता है, तो जल्द ही आपकी इस परेशानी को कंपनी खत्म करने जा रही है।

WhatsApp का नया Group-Member Tags फीचर दरअसल WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया Group-Member Tags फीचर लेकर आने की तैयारी में है, जिससे ग्रुप के मेंबर अपने नाम के साथ एक छोटा-सा पर्सनल टैग भी ऐड कर सकेंगे। हालांकि ये फीचर अभी Android के बीटा वर्जन में कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है।

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार इसे WhatsApp Beta for Android वर्जन 2.25.17.42 में देखा गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स 30 कैरेक्टर तक का कस्टम टैग ऐड कर सकेंगे, जैसे जैसे आप यहां Coach, Project Manager, Moderator या फिर कोई भी पहचान रख सकते हैं।

कैसे काम करेगा ये फीचर? बता दें कि ये टैग पूरी तरह से ऑप्शनल होने वाला है और इसे सिर्फ वही यूजर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसने इसे सेट किया है। इसमें ग्रुप एडमिन का कोई रोल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यह टैग किसी पद या पावर को नहीं दिखाएगा, बल्कि सिर्फ पहचान बताने का ही काम करेगा।