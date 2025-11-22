WhatsApp का About फीचर हुआ अपडेट, यूजर्स अब 24 घंटे के लिए पोस्ट कर सकते हैं छोटे टेक्स्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने अपने शुरुआती फीचर्स में से एक को नए तरीके से अपडेट किया है। पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने ‘About’ फीचर को नया रूप दिया है, जिससे यूजर अब 24 घंटे तक चलने वाले छोटे टेक्स्ट अपडेट पोस्ट कर सकते हैं। ये अपडेट इंडिविजुअल चैट्स के टॉप पर, प्रोफाइल व्यू में और क्विक-रिप्लाई ऑप्शन के तौर पर दिखेगा। नया डिजाइन Instagram Notes जैसा लगता है और ये यूजर को क्विक थॉट्स या अपडेट शेयर करने देता है। यूजर तय कर सकते हैं कि उनका About status कौन देख सकता है। इसे सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर किया जा सकता है या प्राइवेसी सेटिंग्स से लिमिट भी किया जा सकता है।

WhatsApp का अबाउट फीचर ज्यादा जगहों पर दिखाई दे रहा है एक ब्लॉग पोस्ट में, WhatsApp ने ऑफिशियली कन्फर्म किया कि वह अपने About फीचर को 'फिर से ला रहा है और बेहतर बना रहा है'। अपडेटेड फीचर यूजर को छोटे, कैज़ुअल स्टेटस अपडेट शेयर करने देता है ताकि, उनके कॉन्टैक्ट्स को पता चले कि वे काम में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। WhatsApp यूजर अपने About अपडेट में टेक्स्ट या इमोजी जोड़ सकते हैं।

रीडिजाइन किया गया About status अब इंडिविजुअल चैट्स के टॉप और यूजर की प्रोफाइल पर दिखता है और कॉन्टैक्ट्स इस पर टैप कर सीधा रिप्लाई कर सकते हैं। Instagram Notes की तरह, हर About अपडेट 24 घंटे बाद अपने आप हट जाता है, लेकिन यूजर चाहें तो टाइमर को कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं। टाइम सेटिंग बदलने के लिए Settings में जाकर Set About पर टैप करना होगा, जहां यूजर तय कर सकते हैं कि About कब डिसअपीयर होगा।

Meta के इस प्लेटफॉर्म में यूजर ये भी चुन सकते हैं कि उनका About status कौन देख पाएगा। वे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को चुन सकते हैं या प्राइवेसी सेटिंग्स के जरिए विजिबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं। WhatsApp ने कहा है कि ये फीचर इस हफ्ते से सभी मोबाइल यूजर के लिए रोल आउट हो रहा है।

पिछले दिनों कई और फीचर्स भी ऐप में जोड़े गए हैं। इसी महीने WhatsApp ने Apple Watch ऐप एड किया है, जो Apple Watch Series 4 और उसके बाद के मॉडल्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा WhatsApp Web और Mac पर Media Hub फीचर भी रोल आउट किया गया है, जिससे शेयर किए गए कंटेंट को मैनेज करना आसान होता है।