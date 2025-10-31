WhatsApp ने पेश किया बैकअप सेफ रखने का नया तरीका, खत्म हुआ पासवर्ड का झंझट
WhatsApp ने चैट बैकअप के लिए पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप का नया फीचर पेश किया है। यह सुविधा iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध है। यूजर्स फिंगरप्रिंट या चेहरे से चैट एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब पासवर्ड भूलने पर भी बैकअप रिकवर किया जा सकेगा। यह फीचर WhatsApp को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।
टेलीकॉम डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने चैट बैकअप के लिए नया सुरक्षित तरीका पेश किया है। अब यूजर्स को पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप का फीचर मिलेगा। यह सुविधा iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इसके जरिए यूजर्स को चैट बैकअप के लिए पासवर्ड रहित तरीका मिल गया है। यूजर्स अपने चेहरे, फिंगरप्रिंट या डवाइस स्क्रीन लॉक के जरिए वॉट्सऐप की चैट को तुरंत एन्क्रिप्ट कर सकते हैं।
वॉट्सऐप पर पासकी-एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप सुविधा
पासकी यूजर्स को डिवाइस के बिल्ट-इन वेरिफिकेशन मैथड जैसे- फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और स्क्रीनलॉक को वॉट्सऐप चैट बैकअप को एन्क्रिप्ट करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही यूजर्स इसके जरिए अपने बैकअप फाइल को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को वॉट्सऐप ओपन करना होगा। इसके बाद उन्हें सेटिंग में जाकर चैट्स ऑप्शन में जाना है। अब उन्हें चैट बैकअप में जाना है और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड इनेबल करना है। यह वॉट्सऐप बैकअप फाइल को एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी ऑफर करता है।
पासकी फीचर से पहले यूजर्स को इसके लिए पासवर्ड या फिर 64-अंक का इन्क्रिप्शन की संभालकर रखना होता था। इसके साथ ही अगर पासवर्ड भूल गए और आपका फोन चोरी या को गया तो बैकअप को रिकवर नहीं किया जा सकता था। WhatsApp के पासकी को यूजर्स अपने डिवाइस के पासवर्ड मैनेजर में स्टोर कर सकते हैं। इसे दूसरे डिवाइस में लॉगइन के लिए यूज किया जा सकता है।
वॉट्सऐप इस फीचर पर पिछले काफी समय से काम कर रहा है। कंपनी ने पिछले साल अगस्त 2024 में इसका पहला बीटा रिलीज किया था। वॉट्सऐप का यह फीचर आने वाले दिनों में सभी यूजर्स को मिलने लगेगा।
