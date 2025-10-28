Facebook की तरह WhatsApp में भी जल्द मिल सकता है कवर फोटो लगाने का ऑप्शन
WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए जल्द एक नया फीचर लाने की तैयारी में है जिससे कोई भी यूजर अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो लगा सकेगा। पहले ये फीचर सिर्फ WhatsApp Business अकाउंट्स के लिए उपलब्ध था। इस बदलाव से प्रोफाइल कस्टमाइजेशन का एक्सपीरियंस और पर्सनल हो जाएगा, हालांकि, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और अपडेट के साथ बाद में रोलआउट हो सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो किसी के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को पर्सनल टच देने में अहम रोल निभाते हैं। अब तक कवर फोटो सिर्फ WhatsApp Business अकाउंट्स तक सीमित था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि Meta की ओनरशिप वाला ये मैसेजिंग ऐप जल्द सभी यूजर्स के लिए ये फीचर लाने पर काम कर रहा है। ये कदम प्रोफाइल कस्टमाइजेशन को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है। हालांकि, फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, इसलिए इसे यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है।
WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो अपलोड करने की अनुमति देगा। जब ये फीचर रोलआउट होगा, तो यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर कोई भी इमेज कवर फोटो के रूप में सेलेक्ट कर सकेंगे। ये फोटो प्रोफाइल के टॉप सेक्शन में दिखाई देगी, बिलकुल वैसे ही जैसे Facebook और LinkedIn पर होती है।
रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है जिससे पता चलता है कि कवर फोटो सेलेक्शन स्क्रीन कैसी दिखेगी। कंपनी इस फीचर के साथ एक नई प्राइवेसी सेटिंग भी लाने की तैयारी में है ताकि यूजर तय कर सकें कि उनकी कवर फोटो कौन देख सकेगा। टेस्टिंग में तीन ऑप्शन दिखाए गए हैं- Everyone, My contacts, और Nobody — ठीक वैसे ही जैसे स्टेटस और प्रोफाइल फोटो सेटिंग्स में होते हैं।
अगर यूजर Everyone सेलेक्ट करते हैं तो उनकी कवर फोटो सभी WhatsApp यूज़र्स को दिखाई देगी, भले ही वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में न हों। My contacts का मतलब है कि सिर्फ सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स ही फोटो देख पाएंगे, जबकि Nobody चुनने पर फोटो सभी से हाइड रहेगी।
ये फीचर फिलहाल WhatsApp बीटा 2.25.32.2 वर्जन पर Android यूजर्स के लिए डेवलपमेंट में है, जो गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए टेस्टर्स को रोलआउट हो रहा है। हालांकि, अभी ये फीचर टेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ WhatsApp Business नहीं बल्कि सभी यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो सेट कर सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।