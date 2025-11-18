WhatsApp ने आखिरकार iOS के लिए शुरू की इस जरूरी फीचर की टेस्टिंग, अब तक Android में ही थी सुविधा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp iOS पर मल्टी-अकाउंट सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। क्योंकि, कंपनी उन यूजर्स के रिक्वेस्ट पर एक फीचर लाने की तैयारी कर रही है जो एक ही डिवाइस पर एक से ज्यादा फोन नंबर का इस्तेमाल करके WhatsApp एक्सेस करना चाहते हैं। मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट मिलने से iPhone यूजर्स एक ही ऐप में दूसरा WhatsApp अकाउंट एड कर सकेंगे और उनके बीच तुरंत स्विच कर पाएंगे, जो पहले सिर्फ Android तक सीमित था या फिर WhatsApp Business जैसे वर्कअराउंड से ही संभव था। हर अकाउंट की अपनी चैट, नोटिफिकेशन्स और प्राइवेसी सेटिंग्स रहेंगी और स्विच करने के लिए किसी अकाउंट से लॉग आउट नहीं करना पड़ेगा।

iOS के लिए WhatsApp बीटा में कई अकाउंट के लिए शुरुआती सपोर्ट शुरू हुआ ये ऑप्शन उन चुनिंदा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपने iPhone में WhatsApp बीटा फॉर iOS 25.34.10.72 इंस्टॉल किया हुआ है। ये जानकारी फीचर ट्रैकर WABetaInfo के पोस्ट से मिली है। रिपोर्ट के मुताबित ऐप की सेटिंग्स में एक नया Account List सेक्शन जोड़ा गया है, जहां यूज़र्स दो अकाउंट तक ऐड कर सकते हैं—चाहे वह नया नंबर हो, पुराना WhatsApp अकाउंट या QR कोड के जरिए लिंक किया गया कंपैनियन अकाउंट। चैट बैकअप सहित सभी डेटा और प्राइवेसी सेटिंग्स हर प्रोफाइल के लिए अलग रहती हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp ने नोटिफिकेशन्स को भी अपडेट किया है। अगर मैसेज किसी इनऐक्टिव अकाउंट पर भी आए, तो अलर्ट दिखेगा, और हर नोटिफिकेशन ये भी बताएगा कि वह किस अकाउंट पर आया है। यूजर्स Account List से या सेटिंग्स टैब को प्रेस-एंड-होल्ड करके या डबल-टैप करके भी अकाउंट स्विच कर सकते हैं। स्विच के बाद एक छोटा टोस्ट नोटिफिकेशन दिखाई देता है।

WABetaInfo के मुताबिक, मल्टी-अकाउंट फीचर App Lock (Face ID, Touch ID, या पासकोड) को भी सपोर्ट करता है। अगर स्विच किया गया अकाउंट लॉक है, तो ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अकाउंट्स को सेटिंग्स मेन्यू से हटाया भी जा सकता है और बाद में दोबारा जोड़ा जा सकता है। WhatsApp पहले इस्तेमाल किए गए फोन नंबर याद रखता है, ताकि फिर से लॉगिन करना आसान रहे।

आखिरकार, WhatsApp iPhone यूजर्स को पर्सनल और वर्क नंबर एक ही ऐप में मैनेज करने का ज्यादा आसान तरीका देगा, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों बनी रहेंगी। फिलहाल ये फीचर सीमित iOS बीटा टेस्टर्स के पास है, लेकिन आने वाले अपडेट में इसका ब्रॉडर रोलआउट होने की उम्मीद है।