WhatsApp के एक नए क्विज फीचर की कर रहा है टेस्टिंग, जल्द हो सकता है लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp एक ऐसा फीचर डेवलप कर रहा है जिससे चैनल एडमिन दूसरे मेंबर्स और यूजर्स के साथ एक नए तरीके से इंटरैक्ट कर सकेंगे। एक फीचर ट्रैकर द्वारा शेयर की गई डिटेल्स के मुताबिक, इस फीचर का नाम ‘Channel Quiz’ रखा गया है। बताया गया है कि ये फीचर 'फ्रेंडली कॉम्पिटिशन' को बढ़ावा देकर एंगेजमेंट को बेहतर बनाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फीचर को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हमें इसके काम करने के तरीके का आइडिया मिल गया है। इसे WhatsApp के लेटेस्ट Android बीटा अपडेट में देखा गया, जहां इसे बीटा टेस्टर्स ने टेस्ट और एनालाइज किया है।

WhatsApp चैनल एडमिन को क्विज क्रिएट करने की इजाजत दे सकता है फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने एंड्रॉयड 2.25.30.5 के लिए वॉट्सऐप बीटा अपडेट के बाद डेवलप्ड एक नए फ़ीचर को स्पॉट किया है। ये फीचर एडमिन को वॉट्सऐप चैनल्स में क्विज क्रिएट करने की सुविधा देता है। इस फीचर को पोल से अलग बताया जा रहा है, क्योंकि ये एडिशनल फैसिलिटी ऑफर करता है, जिसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मेंबर्स की नॉलेज टेस्ट करने की एबिलिटी भी शामिल है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर ऑटोमोबाइल अपडेट्स और न्यूज शेयर करने के लिए चैनल बनाता है, तो वह अपने मेंबर्स से ये सवाल पूछ सकता है कि दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का नाम क्या था। WhatsApp फीचर ट्रैकर ने दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिनमें दिखाया गया है कि ये नया फीचर चैट विंडो के अटैचमेंट मेन्यू में नजर आएगा। जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, तो ‘Create Quiz’ मेन्यू ओपन होगा, जहां पहला बॉक्स क्वेश्चन के लिए और बाकी बॉक्सेज आंसर ऑप्शन्स के लिए होंगे।

रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया है कि कितने ऑप्शन्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट के मुताबिक WhatsApp चैनल एडमिन कम से कम पांच ऑप्शन्स जोड़ सकेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूजर्स को टेक्स्ट या इमेज दोनों तरह के ऑप्शन देने की सुविधा भी दे सकती है।

क्विज बन जाने के बाद, इसे चैनल में एक मैसेज की तरह भेजा जाएगा। बाकी चैनल मेंबर्स अपने चुने हुए ऑप्शन के लेफ्ट साइड में 'चेक मार्क' पर क्लिक करके जवाब चुन सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, चैनल विजिटर्स भी क्विज के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे।