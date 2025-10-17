Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    WhatsApp के एक नए क्विज फीचर की कर रहा है टेस्टिंग, जल्द हो सकता है लॉन्च

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    WhatsApp जल्द ही अपने चैनल फीचर को और इंट्रेस्टिंग बनाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक नया ‘Channel Quiz’ फीचर टेस्ट कर रही है जिससे चैनल एडमिन अपने मेंबर्स के साथ इंटरैक्टिव तरीके से जुड़ सकेंगे। ये फीचर पोल्स से अलग होगा और इसका मकसद फ्रेंडली कॉम्पिटिशन के जरिए एंगेजमेंट बढ़ाना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    WhatsApp चैनल एडमिन्स के लिए एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp एक ऐसा फीचर डेवलप कर रहा है जिससे चैनल एडमिन दूसरे मेंबर्स और यूजर्स के साथ एक नए तरीके से इंटरैक्ट कर सकेंगे। एक फीचर ट्रैकर द्वारा शेयर की गई डिटेल्स के मुताबिक, इस फीचर का नाम ‘Channel Quiz’ रखा गया है। बताया गया है कि ये फीचर 'फ्रेंडली कॉम्पिटिशन' को बढ़ावा देकर एंगेजमेंट को बेहतर बनाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस फीचर को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हमें इसके काम करने के तरीके का आइडिया मिल गया है। इसे WhatsApp के लेटेस्ट Android बीटा अपडेट में देखा गया, जहां इसे बीटा टेस्टर्स ने टेस्ट और एनालाइज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WhatsApp चैनल एडमिन को क्विज क्रिएट करने की इजाजत दे सकता है

    फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo ने एंड्रॉयड 2.25.30.5 के लिए वॉट्सऐप बीटा अपडेट के बाद डेवलप्ड एक नए फ़ीचर को स्पॉट किया है। ये फीचर एडमिन को वॉट्सऐप चैनल्स में क्विज क्रिएट करने की सुविधा देता है। इस फीचर को पोल से अलग बताया जा रहा है, क्योंकि ये एडिशनल फैसिलिटी ऑफर करता है, जिसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मेंबर्स की नॉलेज टेस्ट करने की एबिलिटी भी शामिल है।

    Quiz Feature_Wabetainfo

    उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर ऑटोमोबाइल अपडेट्स और न्यूज शेयर करने के लिए चैनल बनाता है, तो वह अपने मेंबर्स से ये सवाल पूछ सकता है कि दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का नाम क्या था। WhatsApp फीचर ट्रैकर ने दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिनमें दिखाया गया है कि ये नया फीचर चैट विंडो के अटैचमेंट मेन्यू में नजर आएगा। जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, तो ‘Create Quiz’ मेन्यू ओपन होगा, जहां पहला बॉक्स क्वेश्चन के लिए और बाकी बॉक्सेज आंसर ऑप्शन्स के लिए होंगे।

    रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया है कि कितने ऑप्शन्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट के मुताबिक WhatsApp चैनल एडमिन कम से कम पांच ऑप्शन्स जोड़ सकेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूजर्स को टेक्स्ट या इमेज दोनों तरह के ऑप्शन देने की सुविधा भी दे सकती है।

    क्विज बन जाने के बाद, इसे चैनल में एक मैसेज की तरह भेजा जाएगा। बाकी चैनल मेंबर्स अपने चुने हुए ऑप्शन के लेफ्ट साइड में 'चेक मार्क' पर क्लिक करके जवाब चुन सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, चैनल विजिटर्स भी क्विज के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे।

    जब कोई यूजर किसी ऑप्शन पर क्लिक करेगा, तो क्विज कार्ड सही जवाब दिखाएगा। बताया गया है कि WhatsApp इस Channel Quiz फीचर को फ्यूचर अपडेट में रोलआउट करेगा, जब ये बीटा टेस्टर्स द्वारा पूरी तरह टेस्ट और रिफाइन हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें: एक्सटेंशन कॉर्ड से हेवी अप्लायंसेज जोड़ना क्यों खतरनाक होता है? भूलकर भी इन डिवाइस को नहीं करें कनेक्ट