WhatsApp के विंडोज यूजर्स की मौज, वीडियो कॉलिंग होगी पहले से मजेदार, ये नया फीचर हो रहा रोलआउट

WhatsApp beta for Windows supports a feature to create video calls up to 32 people इस साल मार्च में ही मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने विंडोज यूजर्स के लिए एक नए ऐप को लाने की पेशकश रखी थी। इस ऐप के साथ यूजर्स को बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस देने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में विंडोज यूजर्स के लिए नया फीचर जोड़ा जा रहा है।