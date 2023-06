iPhone यूजर्स WhatsApp पर ऐसे कर सकेंगे मैसेज एडिट, बस फॉलो करना होंगे ये स्टेप्स

WhatsApp के भारत में लाखों यूजर्स है और हर समय यह अपने यूजर्स के लिए बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता रहता है। इतना ही नहीं समय-समय पर यह अपने यूजर्स को नए फीचर्स देता रहता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने हाल ही में एडिट फीचर पेश किया था। आज हम आपको बताएंगे कि आप आईफोन पर कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

WhatsApp edit in iPhone, know the step by step process

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इस महीने की शुरुआत में वॉट्सऐप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भेजे गए मैसेज को एडिट करने की क्षमता पेश की थी। मेटा के प्लेटफॉर्म ने अब अपने iOS यूजर्स के लिए वही सुविधा शुरू कर दी है। वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर मेटा चैनल के माध्यम से इस सुविधा की उपलब्धता की घोषणा की। iPhone यूजर्स अब अपने टेक्स्ट मैसेज को भेजने के 15 मिनट के भीतर इसे एडिट कर सकेंगे। भेजे गए मैसेज को एडिट करने की क्षमता के साथ यूजर्स टाइपो को सही करने, सुधार करने और आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम हो सकेंगे। बेहतर बनाएगी ये सुविधा यहां तक कि यूजर्स को भेजे गए मैसेज को भेजने के बाद भी उनमें अधिक संदर्भ जोड़ने की सुविधा देगी। वॉट्सऐप ने यह भी खुलासा किया है कि एडिट मैसेज में टाइम स्टैम्प के बगल में एक 'एडिटेड' टैग शामिल होगा। साथ ही, एडिट मैसेज फीचर व्यक्तिगत चैट और ग्रुप चैट दोनों के लिए काम करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वॉट्सऐप पर भेजे गए मैसेज को कैसे एडिट कर सकते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले वॉट्सऐप खोलें और उस चैट विंडो पर जाएं जहां आपने पिछले 15 मिनट के भीतर एक मैसेज भेजा है।

इसके बाद अब भेजे गए मैसेज पर देर तक प्रेस करें। इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेनू से 'एडिट' विकल्प चुनें।

अब आप भेजे गए मैसेज में बदलाव कर सकते हैं और फिर सेंड बटन दबा सकते हैं।

आपका एडिट मैसेज अब 'एडिटिंग' टैग के साथ चैट में दिखाई देगा।

