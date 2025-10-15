Language
    WhatsApp कर रहा है स्टेटस अपडेट के लिए फीचर की टेस्टिंग, ऐसे करेगा काम

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    WhatsApp अब Android पर एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसके जरिए यूजर्स अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स के नए स्टेटस अपडेट की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। ये फीचर स्टेटस स्क्रीन से सीधे एक्टिवेट किया जा सकता है और हर बार जब चुना गया कॉन्टैक्ट नया स्टेटस डालेगा, तब यूजर को रियल-टाइम अलर्ट मिलेगा। ये फीचर यूजर एक्सपीरियंस को और पर्सनल बनाता है।

    WhatsApp अब Android यूजर्स के लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp कथित तौर पर Android पर एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे यूजर्स को नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब उनके चुने हुए कॉन्टैक्ट्स नया स्टेटस पोस्ट करेंगे। ये फीचर यूजर्स को स्टेटस अपडेट स्क्रीन से सीधे अलर्ट ऑन करने की सुविधा देता है, जिससे वे चुन सकें कि किन कॉन्टैक्ट्स को क्लोजली फॉलो करना है। एक्टिवेट होने पर यूजर्स को हर बार रियल-टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा जब वह कॉन्टैक्ट नया स्टेटस शेयर करेगा, जिससे कनेक्टेड और अपडेटेड रहना आसान होगा। ये फीचर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

    WhatsApp स्टेटस अपडेट नोटिफिकेशन कैसे काम करता है?

    मैसेजिंग ऐप ने Android के लिए WhatsApp Beta 2.25.30.4 अपडेट में नया फीचर रोलआउट करना शुरू किया है, जिससे यूजर्स को चुने हुए कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। ये जानकारी फीचर ट्रैकर WABetaInfo के हवाले से मिली है। ये रोलआउट धीरे-धीरे हो रहा है ताकि WhatsApp परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी मॉनिटर कर सके।

    इस फीचर एक्टिवेट करने के लिए, यूजर्स को किसी कॉन्टैक्ट का स्टेटस ओपन करना होगा, फिर ओवरफ्लो मेन्यू पर टैप कर 'Get notifications' सेलेक्ट करना होगा। ऐप कन्फर्मेशन मांगेगा और मंजूरी देने पर जब भी वह कॉन्टैक्ट नया स्टेटस डालेगा, यूजर को तुरंत अलर्ट मिलेगा। नोटिफिकेशन को कभी भी उसी मेन्यू से म्यूट भी किया जा सकता है, जिससे यूज़र्स को पूरी कंट्रोल मिलती है कि किन कॉन्टैक्ट्स से अलर्ट मिलें।

    जब नोटिफिकेशन ऑन किए गए कॉन्टैक्ट का नया स्टेटस आता है, तो WhatsApp तुरंत अलर्ट भेजता है जिसमें कॉन्टैक्ट का नाम दिखता है। अगर स्टेटस में फोटो या वीडियो है तो नोटिफिकेशन में छोटा प्रीव्यू भी दिखाई देता है, जिससे बिना ऐप खोले अपडेट देखा जा सकता है। इससे यूजर्स अपने इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के अपडेट्स से जुड़े रह सकते हैं बिना दूसरे स्टेटस से डिस्टर्ब हुए।

    ये फीचर चुने गए कॉन्टैक्ट्स के अपडेट्स को प्रायोरिटी देता है और प्राइवेसी बनाए रखते हुए यूज़र्स को तुरंत अलर्ट भेजता है। जिन कॉन्टैक्ट्स के लिए अलर्ट ऑन किए जाते हैं उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। कुल मिलाकर, ये फीचर यूजर्स को अपने WhatsApp एक्सपीरियंस को और कस्टमाइज्ड और फोकस्ड बनाने की सुविधा देता है।

