WhatsApp ने की एक साथ कई नए फीचर्स की घोषणा, अब फोटो से बनेगा वीडियो; वॉयसमेल जैसा फीचर भी आया

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:09 PM (IST)

    WhatsApp ने अपने ऐप के लिए नए फीचर्स की घोषणा की है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने छुट्टियों के मौसम से पहले गुरुवार को अपने ऐप के लिए कई नए फीचर्स अनाउंस किए। Meta के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक, इसका नया Missed Call Messages फीचर ट्रेडिशनल वॉयसमेल का रिप्लेसमेंट है और इसे अपनों से बात करने को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। Meta AI से इमेज बनाने में भी अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें इमेज को छोटे वीडियो में एनिमेट करने की एबिलिटी और इंप्रूव्ड जेनरेशन क्वालिटी शामिल है।

    WhatsApp पर नए फीचर्स

    Missed Call Messages WhatsApp पर एक नया फीचर है जो यूजर्स को नोट रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है, अगर रिसीवर कॉल अटेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। कॉल टाइप के आधार पर, वे या तो वॉयस या वीडियो नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे एक टैप से उन्हें भेज सकते हैं। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, 'ये नया तरीका वॉयसमेल को पुरानी बात बना देगा।'

    यूजर्स वॉयस चैट के दौरान बिना बाकी बातचीत को बीच में रोके 'चीयर्स!' जैसे नए रिएक्शन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, WhatsApp अब वीडियो कॉल में स्पीकर को प्रायोरिटी देगा।

    इसके अलावा, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Meta AI इमेज बनाने में इम्प्रूवमेंट ला रहा है। इसमें अब Flux और Midjourney की नई इमेज जेनरेशन मॉडल कैपेबिलिटीज हैं। WhatsApp का दावा है कि छुट्टियों के मौसम से पहले, एनुअल हॉलीडे ग्रीटिंग जैसी इमेज बनाने में 'बहुत बड़ा' सुधार हुआ है।

    Meta AI ने इमेज एनिमेशन कैपेबिलिज भी पेश की हैं। WhatsApp के मुताबिक, यूजर किसी भी फोटो को उनके दिए गए प्रॉम्प्ट और मैसेज के आधार पर एक छोटे वीडियो में बदल सकते हैं। डेस्कटॉप पर, ऐप में चैट में डॉक्यूमेंट, लिंक और मीडिया को आसानी से सॉर्ट करने के लिए एक नया मीडिया टैब है। लिंक प्रीव्यू का लुक भी बेहतर होने का दावा किया गया है।

    आखिरी बदलावों में से एक है स्टेटस पर नए स्टिकर्स। यूजर्स म्यूजिक लिरिक्स, इंटरैक्टिव स्टिकर्स और सवाल जोड़ सकते हैं जिनका जवाब दूसरे दे सकते हैं। WhatsApp, चैनल्स पर भी क्वेशचन वाला फीचर ऑफर कर रहा है। Meta के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म का कहना है कि ये फीचर एडमिन्स को अपनी ऑडियंस हायर लेवल पर इंगेज होने और रियल टाइम में जवाब पाने की इजाजत देगा।

