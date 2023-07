Meta Llama 2 क्या है, कौन-से यूजर्स कर सकेंगे इस्तेमाल, AI मॉडल कैसे बनाएगा आपका काम आसान

Metas Llama 2 फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने अपने यूजर्स के लिए Meta Llama 2 पेश किया है। यह एआई मॉडल ओपनएआई के चैटबॉट मॉडल चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड को टक्कर देने में अहम साबित हो सकता है। दरअसल यह एआई मॉडल मेटा के Llama का नेक्स्ट वर्जन है जिसे पहले से काफी बेहतर बनाया गया है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने अपने यूजर्स को लुभाने के लिए हाल ही में एक एआई लैंग्वेंज मॉडल Llama 2 को पेश किया है। मेटा का यह एआई मॉडल ओपनएआई के चैटबॉट चैटजीपीटी और गूगल के एआई चैटबॉट बार्ड को प्रतिस्पर्धा देने की कड़ी में अहम माना जा रहा है। अच्छी बात ये है कि यूजर्स के लिए मेटा का नया एआई मॉडल Llama 2 फ्री में उपलब्ध है। यूजर्स इस मॉडल का इस्तेमाल रिसर्च और कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। क्या है मेटा Llama 2? दरअसल Llama 2 मेटा का ओपन-सोर्स एआई मॉडल Llama का कमर्शियल वर्जन है। आम यूजर्स के लिए पेश होने वाले एआई मॉडल से अलग मेटा का Llama 2 स्टार्टअप और बिजनेस के लिए पावरफुल टूल की तरह काम करता है। गूगल के बार्ड और ओपनएआई के चैटजीपीटी से अलग मेटा के इस एआई मॉडल में यूजर्स को कई एडवांस टूल्स की सुविधा मिलती है। जहां Llama चैटजीपीटी और बार्ड को प्रतिस्पर्धा देने के लिए लाया गया था, वहीं Llama 2 पहले वर्जन से 40 प्रतिशत ज्यादा डेटा के साथ प्री-ट्रेनिंग दी गई है। Llama 2 को 10 लाख से ज्यादा ह्यूमन एनोटेशन के साथ लाया गया है, ताकि इसका आउटपुट पहले से बेहतर हो। यानी मॉडल में सुधार के साथ इसमें इंसानों द्वारा तैयार किए एक्सप्लेशन नोट की सुविधा जोड़ी गई है। Llama 2 यूजर के लिए कैसे करेगा काम? मेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल Llama 2 यूजर के लिए टेक्स्ट और कोड जनरेट कर सकेगा। यूजर के सवाल पूछने पर एआई मॉडल ठीक चैटजीपीटी और बार्ड की तरह ही काम करेगा। हालांकि, नया एआई मॉडल मेटा के पहले एआई मॉडल Llama से ज्यादा क्रिएटिव और इनफोर्मेटिव टेक्स्ट जनरेट करने का काम करेगा। कौन-से यूजर् सकते हैं Llama 2 का इस्तेमाल? मेटा ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल Llama 2 को रिसर्स के लिए फ्री रखा है। इस मॉडल को ऐसे डेटा पर तैयार किया है, जिसमें आम यूजर्स भी अपने काम की जानकारियां पा सकते हैं।

