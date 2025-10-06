Grokipedia 1.0 क्या है और कब होगा लॉन्च, इससे Wikipedia को टक्कर दे पाएंगे एलन मस्क?

एलन मस्क Grokipedia नाम से ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करने की तैयारी में हैं जो Wikipedia को टक्कर देगा। मस्क की AI कंपनी xAI इसे चलाएगी। Grokipedia चैटबॉट Grok से कनेक्ट रहेगा और इंटरनेट से जानकारी स्टोर करेगा। एलन मस्क ने Grokipedia 1.0 को जल्द लॉन्च करने का एलान किया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया Grokipedia लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके जरिए वे इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म Wikipedia को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। Grokipedia को मस्क की एआई कंपनी xAI रन करेगी, जो अभी चैटबॉट Grok AI और दूसरे एआई प्रोडक्ट का संचालन कर रही है।

Grokipedia के नाम से पता चलता है कि यह चैटबॉट Grok से कनेक्ट रहेगा। यह इंटरनेट और दूसरे सोर्स से जानकारी स्टोर करेगा। एलन मस्क ने एलान किया है कि वे जल्द ही Grokipedia 1.0 को लॉन्च करने वाले हैं।

Grokipedia 1.0 जल्द होगा लॉन्च? Elon Musk ने अपने X पोस्ट में कन्फर्म किया है कि Grokipedia 1.0 को जल्द लॉन्च किया जाएगा। पहले इसका बीटा वर्जन लाया जाएगा। उन्होंने Grokipedia को लेकर एक पोस्ट में नए प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी शेयर की है।

Exactly https://t.co/Ia38jMbJoj — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025 पोस्ट में दावा किया गया है कि Grokipedia इंसानों और एआई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सटीक जानकारी का सोर्स बनेगा। इसके साथ ही इसे इस्तेमाल करने पर किसी तरह की लिमिट नहीं होगी।

एलन मस्क Wikipedia की समय-समय पर आलोचना करते रहते हैं। उन्होंने विकिपीडिया के नॉन-प्रॉफिट संस्था होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही मस्क का आरोप है कि Wikipedia पर मौजूद कंटेंट में कथित तौर पर वामपंथी विचारों की झलक देखने को मिलती है।