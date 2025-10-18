Language
    Vi ने दीवाली से पहले पेश किया शानदार प्लान, मिलेगा 300GB हाई-स्पीड डेटा; Disney+ Hotstar भी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    Vodafone Idea (Vi) ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में नया 419 रुपये का प्लान एड किया है। ये प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो शॉर्ट-टर्म में ज्यादा डेटा और OTT बेनिफिट्स चाहते हैं। 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और Disney+ Hotstar और Vi Movies & TV का एक्सेस मिलेगा।

    Vi ने 419 रुपये का नया प्लान पेश किया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea Limited (VIL) ने अपने प्रीपेड प्लान्स की लिस्ट में एक नया प्लान एड किया है। Vodafone Idea के प्रीपेड प्लान्स डेटा बेनिफिट्स के मामले में काफी शानदार माने जाते हैं। दरअसल, Vi के डेटा ऑफर्स अपने सेगमेंट में देशभर में सबसे अलग हैं। अब कंपनी ने एक नया प्लान पेश किया है। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट-टर्म में हाई डेटा यूज के साथ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स चाहते हैं। आइए जानते हैं Vodafone Idea के नए 419 रुपये वाले प्लान के सभी बेनिफिट्स।

    Vodafone Idea का 419 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

    टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, Vodafone Idea का 419 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। वैलिडिटी भले ही कम है, लेकिन इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। अनलिमिटेड डेटा की लिमिट वास्तव में 28 दिनों के लिए 300GB हाई-स्पीड डेटा तक है। इसके बाद भी यूजर्स डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड 100 Kbps से भी कम होगी। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का फायदा भी शामिल है। इसके अलावा, यूजर्स को Disney+ Hotstar और Vi Movies & TV का एक्सेस भी 28 दिनों के लिए मिलेगा।

    419 रुपये वाला ये प्लान काफी सर्कल्स में दिखाई दे रहा है। पहले माना जा रहा था कि इसे कंपनी ने राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में ही पेश किया है। लेकिन, अब ऐसा लग रहा है कि इसे सभी सर्कल्स में लॉन्च किया गया है। संभव है कि कुछ सर्कल में ये न भी दिखाई दे।

    Vodafone Idea लगातार अपने प्रीपेड ऑफर्स को नए ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए मॉडरेट और कस्टमाइज कर रही है। कंपनी के पास हर प्राइस रेंज और हर टेलीकॉम सर्कल में अलग-अलग प्रीपेड ऑफर्स की लिस्ट है ताकि हर यूजर के लिए कुछ न कुछ मौजूद हो। Vi को अपने मौजूदा यूजर्स को बनाए रखने और नए यूजर्स जोड़ने की जरूरत है, जिसके लिए ये प्रीपेड प्लान्स अहम भूमिका निभाते हैं। 419 रुपये वाला ये नया प्लान अब ग्राहकों के लिए रिचार्ज के लिए उपलब्ध है।

