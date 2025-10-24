16000 रुपये सस्ता मिल रहा है Vivo का 200MP कैमरा वाला Vivo X200 Pro स्मार्टफोन, चेक करें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो के प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X200 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। वीवो का यह फोन परफॉर्मेंस और फोटोग्राफी के लिए पॉपुलर है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर वीवो के इस फोन को फिलहाल 16000 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। यह फोन पावरफुल MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर और शानदार 6,000mAh बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इस फोन को भारत में 94,999 के साथ लॉन्च किया था, जिसे अभी 80,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

Vivo X200 Pro ऑफर डिटेल्स Vivo X200 Pro स्मार्टफोन का 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भारत में 94,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। अमेजन पर यह स्मार्टफोन अभी 79,999 रुपये की कीमत में लिस्ट है। यानी इस फोन पर कंपनी ने सीधे 15 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया है। इसके साथ ही बैंक डिस्काउंट के साथ फोन को और भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर EMI पेमेंट पर इस फोन पर 1250 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी वीवो के पावरफुल फोन को कुल 16,250 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ पुराना फोन एक्सचेंज करने पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Vivo X200 Pro की खूबियां Vivo X200 Pro स्मार्टफोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। वीवो का यह फोन MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट के साथ, 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो वीवो X200 Pro स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है, जो 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन में 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा लेंस दिया गया है। वीवो के इस फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।