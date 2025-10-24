Vivo का 7300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 19,499 में, चेक करें डील

Language
    क्या आप 20,000 रुपये से कम में 5G फोन चाहते हैं? Vivo T4 5G एक अच्छा विकल्प है। फ्लिपकार्ट पर यह 20,000 रुपये से कम में मिल रहा है। इसमें 7300mAh की बैटरी और शानदार कैमरा है। चुनिंदा बैंक कार्ड पर छूट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। इसमें 6.77 इंच का डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप ₹20,000 से कम कीमत में एक बेहतरीन 5G फोन ढूंढ रहे हैं, जिसमें बड़ी बैटरी और शानदार फीचर्स हों? तो Vivo का T4 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फोन फिलहाल ₹20,000 से कम में उपलब्ध है। कंपनी ने इसे लगभग ₹26,000 में पेश किया था, लेकिन अब आप इसे फ्लिपकार्ट से 20 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको 7300mAh की बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा देखने को मिलता है। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...

    Vivo T4 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    वैसे तो इस शानदार फोन की कीमत 25,999 रुपये है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट इस फोन को 20,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है, यानी देखा जाए तो फोन पर ₹5000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं कंपनी चुनिंदा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इस फोन पर ₹1500 का डिस्काउंट दे रही है। इसके बाद फोन की कीमत 19,499 रुपये रह जाती है, यानी आप फोन को 20 हजार रुपये से कम कीमत में अपना बना सकते हैं।

    इसके अलावा फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप ₹19,250 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि यह एक्सचेंज डिस्काउंट आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगा। यानी अगर आप एक बजट फोन एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है।

    Vivo T4 5G के कुछ खास फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.77 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही फोन में स्नैपड्रैगन 7s gen 3 5G प्रोसेसर भी दिया गया है। हालांकि इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है, जहां आपको 7300mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसके साथ ही फोन में रिवर्स चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग और 90 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी यह फोन बेहद ही स्लिम डिजाइन के साथ आता है और फोन 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है।

    इसके अलावा कैमरा की बात करें तो फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा दिया गया है, जहां 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है। वहीं सेल्फी के लिए डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में आपको मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलती है।

