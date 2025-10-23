Samsung का 5000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन हुआ सस्ता, मिल रहा है ₹16,000 का डिस्काउंट  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल खत्म हो गई है, लेकिन स्मार्टफोन्स पर डील्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। जी हां, कुछ स्मार्टफोन्स अभी भी प्लेटफॉर्म पर सबसे कम दामों पर उपलब्ध हैं। इसी बीच, सैमसंग का एक A-सीरीज डिवाइस भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। दरअसल, अमेजन सैमसंग गैलेक्सी A55 5G पर भारी डिस्काउंट दे रहा है।

कंपनी इस फोन पर ₹16,000 तक की छूट दे रही है। तो अगर आप भी किसी भरोसेमंद ब्रांड का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक बार इस डील को जरूर देखना चाहिए। हालांकि यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर हो सकता है, आइए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy A55 5G पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग ने पिछले साल अपनी A-सीरीज के इस शानदार डिवाइस को 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इस डिवाइस को अमेजन से सिर्फ 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी इस फोन पर ₹16,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है, जहां से आप अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करेगी।

Samsung Galaxy A55 5G के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के मामले में भी यह फोन काफी शानदार है। इस 5G डिवाइस में 6.6 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले है। यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यह डिवाइस Exynos 1480 प्रोसेसर से पावर्ड है, जो काफी पावरफुल है। यह 12GB तक रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। डिवाइस में 5000mAh की बड़ी बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।