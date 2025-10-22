Samsung ने लॉन्च किया पहला Galaxy XR हेडसेट, जानें खूबियां और कितनी है कीमत

Language
    Sameer Saini
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    सैमसंग ने गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट लॉन्च किया है, जो कंपनी का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी हेडसेट है। यह डिवाइस रियल वर्ल्ड में ऑगमेंटेड रियलिटी एलिमेंट्स दिखाता है। इसमें हैंड ट्रैकिंग, Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट और Android XR प्लेटफॉर्म जैसे फीचर्स हैं। इसकी कीमत अमेरिका में $1,799 और दक्षिण कोरिया में KRW 2,690,000 है। यह डिवाइस गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन किया गया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने गैलेक्सी एक्सआर हेडसेट बुधवार को अक्टूबर 2025 गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान लॉन्च कर दिया है। यह दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज के पहले एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) हेडसेट के तौर पर लॉन्च हुआ, जो रियल वर्ल्ड में Augmented Reality (AR) एलिमेंट्स को दो इन-बिल्ट लेंस के जरिए दिखाता है। इसमें हैंड ट्रैकिंग की सुविधा है, जिससे यूजर्स नीचे दिए गए सेंसर की बदौलत विजेट्स और ऐप्स को हाथ के इशारों से कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस में Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 चिपसेट, 16GB RAM, और 256GB स्टोरेज दिया गया है और यह Android XR प्लेटफॉर्म पर चलता है।

    Samsung Galaxy XR हेडसेट की कीमत

    Samsung Galaxy XR हेडसेट की कीमत अमेरिका में $1,799 यानी लगभग ₹1,58,000 और दक्षिण कोरिया में KRW 2,690,000 यानी लगभग ₹1,65,000 रखी गई है। सैमसंग ने 12 महीने की EMI का ऑफर भी दिया है जहां से यूजर्स इसे 149 डॉलर यानी लगभग ₹13,000 प्रति माह की EMI पर भी खरीद सकते हैं। फिलहाल यह डिवाइस सिर्फ अमेरिका और दक्षिण कोरिया में ही उपलब्ध है और सिर्फ Silver Shadow कलर में पेश किया गया है।

    Samsung Galaxy XR हेडसेट के फीचर्स

    सैमसंग के इस शानदार Galaxy XR में आपको माइक्रो-OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 27 मिलियन पिक्सल, 3,552x3,840 रेजाल्यूशन और 90Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। इस स्क्रीन में 95% DCI-P3 कलर गैमट, 109° हॉरिजॉन्टल और 100° वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू मिलने वाला है। खास बात यह है कि डिवाइस में Google Gemini AI असिस्टेंट के साथ मल्टी-कैमरा सेटअप भी मिल रहा है।

    कनेक्टिविटी फीचर्स

    डिवाइस में दो पास-थ्रू कैमरा, छह वर्ल्ड-फेसिंग ट्रैकिंग कैमरे, चार आई-ट्रैकिंग कैमरे और Iris Recognition सिक्योरिटी फीचर भी दिया गया है। ऑडियो के लिए डिवाइस में दो-वे स्पीकर सेटअप और छह माइक्रोफोन एरे मौजूद हैं। कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग के इस हेडसेट में Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसकी बैटरी लाइफ 2 घंटे और वीडियो प्लेबैक टाइम 2.5 घंटे है। हेडसेट के साथ में एक्सटर्नल बैटरी पैक भी आता है।

    वजन सिर्फ 545 ग्राम

    इस डिवाइस का वजन सिर्फ 545 ग्राम और बैटरी पैक का वजन 302 ग्राम है। Samsung Galaxy XR हेडसेट AR और XR का एक नया एक्सपीरियंस ऑफर करता है और इसे गेमिंग, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव एप्लिकेशन के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है।

