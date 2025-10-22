25 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला शानदार 5G, देखें ये शानदार डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के बाद भी फ्लिपकार्ट पर बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है, जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला सैमसंग गैलेक्सी S24 सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। जी हां, इस डिवाइस की कीमत आमतौर पर लगभग ₹65,000 होती है, लेकिन अब ग्राहक इसे बिना किसी बैंक ऑफर के ₹40,000 से भी कम में खरीद सकते हैं। देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में यह फोन काफी कमाल का लग रहा है। इस डिवाइस में दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ब्राइट डिस्प्ले समेत कई AI फीचर्स भी मिलते हैं। आइए इस खास स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy S24 5G पर डिस्काउंट ऑफर दिवाली के ठीक बाद सैमसंग का ये जबरदस्त 5G फोन सेल में 25,000 रुपये की भारी कटौती के बाद सिर्फ 39,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रही है। SBI फ्लिपकार्ट बैंक कार्ड जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत और कम होकर सिर्फ 38,999 रुपये रह जाती है। इतना ही नहीं आप डिवाइस को 6,667 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं।

इसके अलावा फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से खरीदार अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके 38,900 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता करता। ग्राहक एक्स्ट्रा भुगतान करके फोन के लिए एक्स्ट्रा वारंटी जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं।

Samsung Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.2-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इतना ही नहीं इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट मिल रहा है जो इसे और भी पावरफुल बना देता है।