200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo का धमाकेदार फोन, कीमत भी है बेहद कम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने होम मार्केट चीन में Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह कंपनी के Y-सीरीज का स्मार्टफोन है, जिसे MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट के साथ रिलीज किया गया है। वीवो के इस फोन में 6.67-इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K है। लेटेस्ट Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन को कंपनी 200-मेगापिक्सल Samsung HP5 सेंसर के साथ मार्केट में उतारा है। इसके साथ ही फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहां हम आपको वीवो के लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo Y500 Pro की कीमत Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ पेश किया गया है, जिसकी कीमत CNY 1,799 (करीब 22,000 रुपये) है। इसका दूसरा वेरिएंट 8GB + 256GB को CNY 1,999 (करीब 25,000 रुपये), तीसरे वेरिएंट को 12GB + 256GB के साथ CNY 2,299 (करीब रुपये 28,000) और चौथे वेरिएंट को 12GB + 512GB RAM और स्टोरेज के साथ CNY 2,599 (करीब 32,000 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। वीवो का यह फोन Auspicious Cloud, Light Green, Soft Powder, और Titanium Black कलर ऑप्शन में आता है।

Vivo Y500 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Vivo Y500 Pro में 6.67-इंच का 1.5K(1,260×2,800 pixels) OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 94.10 प्रतिशत है। वीवो का यह फोन ओक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट पर रन करता है। इसमें LPDDR4X रैम और UFS2.2 स्टोरेज के साथ Android 16 पर आधारित OriginOS 6 का सपोर्ट दिया गया है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वीवो का यह फोन IP68+IP69-रेटिंग के साथ मार्केट में पेश किया गया है।