    सिर्फ 10,499 में Vivo का 6500 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    Vivo T4x 5G एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन है जो बैंक ऑफर के बाद 10,499 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 6500mAh की बैटरी और 44W फास्ट चार्जिंग है। फोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले और 50MP कैमरा है। यह MediaTek 7300 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। Flipkart पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट भी उपलब्ध हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी समय से ₹10,000 से ₹15,000 की प्राइस रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां, तो Vivo T4x 5G स्मार्टफोन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यह एक बजट स्मार्टफोन है जिसे आप बैंक ऑफर्स के बाद सिर्फ ₹10,499 में खरीद सकते हैं, जबकि बैंक ऑफर्स के बिना इसकी कीमत ₹15,000 से कम है।

    इस कीमत पर फोन में कुछ शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी 6500mAh बैटरी शामिल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी यह फोन काफी मजबूत है, जो मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी देता है। फोन का डिजाइन भी काफी शानदार है, जो बजट फोन में कम ही देखने को मिलता है। फोन में AI फीचर्स भी हैं। आइए सबसे पहले इस स्मार्टफोन डील के बारे में और जानें...

    Vivo T4x 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    इस Vivo फोन की असली कीमत ₹17,999 है, लेकिन अभी आप इस डिवाइस को Flipkart से बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ ₹14,499 में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको फोन पर ₹3,500 तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, शानदार बैंक ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप डिवाइस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं।

    Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से आप ₹4,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे कीमत सिर्फ ₹10,499 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप फोन को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन पर ₹13,000 तक का एक्सचेंज ऑफर भी है, जिसमें आप अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज करके उसकी अच्छी वैल्यू ले सकते हैं, जिससे नया डिवाइस और भी सस्ता हो जाएगा।

    Vivo T4x 5G के फीचर्स

    वीवो फोन के फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में 6.72-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है और ये मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी देता है, जिससे यह पानी और धूल से बचा रहता है। फोन में कैमरा भी काफी शानदार है, जहां 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है। आप इस फोन से 4K रिज़ॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें सुपर नाईट मोड भी मिलता है।

    यह फोन MediaTek 7300 प्रोसेसर से पावर्ड है, जिसका AnTuTu स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है, जिससे आपको इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा, फोन में AI इरेजर और AI फोटो एन्हांस जैसे कुछ AI फीचर्स भी हैं। साथ ही, फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी है और यह 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

