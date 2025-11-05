दो कैमरों के साथ लॉन्च हो सकता है Vivo का ये फोन, मिल सकता है पावरफुल प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 Ultra अगले साल Vivo X200 Ultra के सक्सेसर के रूप में लॉन्च हो सकता है। इसमें इसके पिछले मॉडल जैसा 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। एक टिप्स्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी शेयर की है। बताया गया है कि इस हैंडसेट में फ्लैगशिप Snapdragon चिपसेट होगा, जो Vivo X200 Ultra के Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से अपग्रेडेड होगा। इसके अलावा, इसमें अल्ट्रावाइड, वाइड और टेलीफोटो कैमरा सेंसर को भी अपग्रेड किया जाएगा। कहा जा रहा है कि Vivo X300 Ultra में दो 200-मेगापिक्सल रियर कैमरे हो सकते हैं, जबकि Vivo X200 Ultra में सिर्फ एक 200-मेगापिक्सल टेलीफोटो शूटर था।

Vivo X300 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Weibo पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (चीनी से ट्रांसलेटेड) ने एक 'Ultra' मॉडल के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। Weibo यूजर्स का मानना है कि ये फीचर्स Vivo X300 Ultra से जुड़े हैं, जो हाल ही में लॉन्च हुई Vivo X300 सीरीज का टॉप मॉडल होगा।

टिप्स्टर के मुताबिक, Vivo X300 Ultra को Qualcomm के ऑक्टा कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलेगा। इसमें थोड़ा 6.8-इंच से बड़ा 2K डिस्प्ले हो सकता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें दो 200-मेगापिक्सल कैमरे होंगे। टिप्स्टर का कहना है कि फोन में अपग्रेडेड अल्ट्रावाइड, मेन और 35mm पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेंगे।'

कहा जा रहा है कि Vivo X300 Ultra, Vivo X200 Ultra को रिप्लेस करेगा, जिसे इस साल अप्रैल में चीन में लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसकी शुरुआती कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 6,499 (करीब 81,000 रुपये) रखी गई थी । वहीं, टॉप वेरिएंट जो Photography Kit के साथ आता था और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज ऑफर करता था, उसकी कीमत CNY 9,699 (करीब 1,21,000 रुपये) थी। ये फोन ब्लैक, रेड सर्कल और सिल्वर टोन (चीनी से ट्रांसलेटेड) कलर ऑप्शन्स में आता है। हालांकि इसे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था।