Oppo के प्रीमियम 5G फोन पर डिस्काउंट, 120x जूम सपोर्ट वाला कैमरा और दमदार प्रोसेसर भी
ओप्पो जल्द ही Find X9 सीरीज लॉन्च करने वाला है। इससे पहले, Oppo Find X8 Pro फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस फोन में पावरफुल कैमरा, लंबी बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन है। यह 89,999 रुपये में उपलब्ध है, साथ ही बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी हैं। इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट और 5,910mAh की बैटरी है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी नई Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। इस नई सीरीज के लॉन्च से पहली ही Oppo Find X8 Pro ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक शानदार डिवाइस बन गया है जो कम कीमत पर एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं।
दरअसल, ओप्पो का ये फोन पावरफुल कैमरा सेटअप, लंबी चलने वाली बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है और इसमें वो सभी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं जिनकी आप एक फ्लैगशिप डिवाइस से उम्मीद करते हैं। चलिए पहले फोन पर मिल रही इस शानदार डील के बारे में जान लेते हैं...
Oppo Find X8 Pro पर डिस्काउंट ऑफर
Oppo के इस शानदार डिवाइस की कीमत वैसे तो भारत में 1 लाख रुपये से ज्यादा है लेकिन अभी आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं, जिससे इसकी कीमत घटकर 89,999 रुपये रह जाती है। इसके अलावा, आप फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी ले सकते हैं। जहां Flipkart Axis/SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। इतना ही नहीं आप फोन पर एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं जहां आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं।
Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स
फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोन में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। ये डिवाइस Dolby Vision को भी सपोर्ट करता है।
फोन को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में 5,910mAh की बैटरी है जिसके साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है।
Oppo Find X8 Pro के कैमरा फीचर्स
फोटोग्राफी के लिए Oppo Find X8 Pro में पीछे की तरफ क्वाड-कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डिवाइस में 50MP Sony LYT808 प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP Sony LYT600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 6x ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम के लिए 50MP Sony IMX858 कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है। सेल्फी लवर्स के लिए फोन में 32MP का कैमरा है।
