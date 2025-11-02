Upcoming Smartphones: इस महीने लॉन्च होंगे ये शानदार 5G फोन, 7000mAh बैटरी और बेहतरीन कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कुछ समय से नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा क्योंकि नवंबर 2025 में स्मार्टफोन की दुनिया में जबरदस्त हलचल होने वाली है। दरअसल, कई बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां इस महीने अपने नए, अपग्रेडेड स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं, जो मिड-रेंज से लेकर फ्लैगशिप सेगमेंट में लॉन्च होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus, Nothing और Realme उन बड़े ब्रांड्स में से हैं जो अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, एक इंडियन ब्रांड, Wobble भी भी इस महीने इंडियन मार्केट में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आइए नवंबर में लॉन्च होने वाले कुछ टॉप स्मार्टफोन पर नजर डालते हैं।

OnePlus 15 वनप्लस 15 इस महीने चीन में लॉन्च होने के बाद 13 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाला है। यह भारत में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट वाला पहला फोन होगा। इसके अलावा, इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें हर कैमरा 50MP का होगा।

iQOO 15 iQOO ने कन्फर्म किया है कि वह अपना नया फ्लैगशिप फोन, iQOO 15, भारत में लॉन्च करेगा। कंपनी इस फोन को 26 नवंबर को भारतीय मार्केट में पेश करेगी। इस फोन में एक पावरफुल 7000 mAh की बैटरी होगी और यह 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होगा और इसमें एक डेडिकेटेड Q3 गेमिंग चिप भी होगी, जो गेमिंग परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। साथ ही, यह फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 से लैस होगा।

Oppo Find X9 Series ओप्पो भी इस महीने अपनी Find X9 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें Find X9 और Find X9 Pro मॉडल शामिल होगा। दोनों फोन में शानदार AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट होगा। इन फोन्स में 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज मिलेगा। उम्मीद है कि ये फोन डिजाइन और कैमरा कैपेबिलिटी के मामले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे।

Lava Agni 4 इंडियन ब्रांड लावा भी इस महीने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसे कंपनी लावा अग्नि 4 के नाम से पेश करेगी। इस बार, फोन में मेटैलिक बॉडी और एक नया पिल-शेप कैमरा आइलैंड डिजाइन हो सकता है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले भी होने की उम्मीद है। यह फोन मीडियाटेक 8350 प्रोसेसर और एक बड़ी 7000mAh बैटरी के साथ आ सकता है। यह बजट सेगमेंट में एक पावरफुल फोन होने वाला है।

Nothing Phone 3a Lite नथिंग का नया फोन, नथिंग फोन 3a लाइट, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गया है और कंपनी नवंबर में भारत में इसकी कीमत अनाउंस कर सकती है। इस फोन में डाइमेंसिटी 7300 प्रो प्रोसेसर के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जिन्हें यूनिक डिजाइन वाले फोन पसंद हैं।

Realme GT 8 Pro इस महीने, Realme अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Realme GT 8 Pro भी लॉन्च करने वाला है। उम्मीद है कि इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 लाइट जेन 5 चिपसेट होगा। इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी भी होगी। बताया जा रहा है कि इस फोन की कीमत ₹50,000 से ₹60,000 के बीच हो सकती है। उम्मीद है कि यह डिवाइस कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में फ्लैगशिप-लेवल का एक्सपीरियंस देगा।