    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन 7800mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हो गया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट एसओसी प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है। यह फोन 6.83 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले और 7,800mAh की बैटरी के साथ आता है। इसकी बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन भी चीन में लॉन्च हो गया है। वनप्लस का यह फोन भारत समेत चीन में OnePlus 15R की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite SoC के साथ पेश किया गया है, जो पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। OnePlus Ace 6 में 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ मार्केट में उतारा गया है।

    OnePlus Ace 6 की कीमत और उपलब्धता

    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 12GB+ 256GB स्टोरेज के साथ CNY 2,599 (करीब 32,300 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा वेरिएंट 16GB + 256GB के साथ CNY 2,899 (करीब 36,000 रुपये), तीसरे वेरिएंट 12GB + 512GB को CNY 3,099 (करीब 38,800 रुपये) और चौथे वेरिएंट को 16GB + 512GB के साथ CNY 3,399 (करीब 42,200 रुपये) की कीमत में लाया गया है।

    इस फोन का टॉप वेरिएंट 16GB की रैम और 1TB स्टोरेज के साथ CNY 3,899 (करीब 48,400 रुपये) में लाया गया है। वनप्लस का यह फोन तीन कलर ऑप्शन - Quicksilver, Flash White, और Black में पेश किया गया है। इस फोन की बिक्री 30 अक्टूबर से शुरू होगी।

    OnePlus Ace 6 के स्पेसिफिकेशन्स

    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन में 6.83-इंच का 1.5K (1,272 x 2,800 pixels) फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक और मैक्सिमम ब्राइटनेस 5,000 निट्स है। इस फोन में इन-डिस्प्ले 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB तक LPDDR5X Ultra RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। इसेक साथ ही फोन में ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए G2 गेमिंग चिप भी दिया गया है। यह फोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर रन करता है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus Ace 6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। वनप्लस के इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है।

    OnePlus का यह फोन मेटल फ्रेम के साथ लाया गया है, जो IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग सपोर्ट करता है। OnePlus Ace 6 में कंपनी ने Plus key बटन दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स रिंग मोड को स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बटन के यूज को कैमरा ओपन करने, ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट ट्रांसलेशन, फ्लैशलाइट ओपन करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है।

    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन में 7,800mAh की बैटरी दी है। वनप्लस का दावा है कि यह इस सेगमेंट के स्मार्टफोन में दी जाने वाली सबसे बड़ी बैटरी है। यह फोन 120W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई है।

