OnePlus 15 स्मार्टफोन 7300mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 स्मार्टफोन होम मार्केट चीन में लॉन्च हो गया है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन पिछले साल आए OnePlus 13 का सक्सेसर है। लेटेस्ट OnePlus 15 स्मार्टफोन को कंपनी ने Qualcomm के लेटेस्ट पावरफुलर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। इस फोन में 7,300mAh की बैटरी मिलती है। वनप्लस का यह फोन 120W Super Flash वायर्ड और 50W वायलेस फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करता है। वनप्लस ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15 की कीमत OnePlus 15 स्मार्टफोन को पांच वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 12GB + 256GB के साथ CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 16GB + 256GB को CNY 4,299 (करीब 53,000 रुपये), तीसरा वेरिएंट 12GB + 512GB को CNY 4,599 (करीब 57,000 रुपये) और चौथे वेरिएंट को 16GB + 512GB के साथ CNY 4,899 (करीब 61,000 रपये) की कीमत में पेश किया गया है।

OnePlus 15 का सबसे टॉप वेरिएंट 16GB + 1TB स्टोरेज के साथ CNY 5,399 (करीब 67,000 रुपये) की कीमत में लाया गया है। यह फोन तीन कलर Absolute Black, Misty Purple, और Sand Dune में पेश किया गया है। चीन में इनकी बिक्री 28 अक्टूबर से शुरू होगी।