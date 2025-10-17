OnePlus ने लॉन्च किया Android 16 बेस्ड OxygenOS 16, अब Apple प्रोडक्ट्स से कनेक्ट होंगे डिवाइस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने गुरुवार को OxygenOS 16 की घोषणा की, जो Android 16 पर बेस्ड कंपनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का एक सेट शामिल है जो यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से एडजस्ट होता है। कंपनी के मुताबिक, Plus Mind फीचर ऑन-स्क्रीन कंटेंट को पहचानकर Mind Space में सेव कर सकता है। OxygenOS 16 में Parallel Processing 2.0 भी शामिल है, जो नेविगेशन और सिस्टम इंटरैक्शन में स्मूद एनिमेशन ऑफर करता है। ये OS अब क्रॉस-इकोसिस्टम कनेक्टिविटी भी लाता है, जिससे OnePlus डिवाइस Apple प्रोडक्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।

OxygenOS 16 रिलीज शेड्यूल OnePlus ने हाल ही में अपने स्मार्टफोन्स के लिए OxygenOS 16 Beta प्रोग्राम की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक ये 17 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इससे चुनिंदा OnePlus यूजर्स नए फीचर्स को पहले एक्सपीरिएंस कर सकते हैं, इससे पहले कि अपडेट सभी डिवाइस पर रोलआउट हो। इसके अलावा, OnePlus 15 कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो OxygenOS 16 के साथ लॉन्च होगा।

OxygenOS 16 के फीचर्स OnePlus के मुताबिक, OxygenOS 16 यूजर्स को कॉम्प्रेहेंसिव कस्टमाइजेशन ऑफर करेगा, जिसमें लॉक स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर के लिए फ्लूइड एनिमेशन शामिल हैं। इसमें Flux Themes 2.0 है, जो MotionPhotos और वीडियो वॉलपेपर में डायनामिक पर्सनलाइजेशन देता है। यूजर्स अपने इंटरैक्शन के आधार पर डेप्थ इफेक्ट्स भी एड कर सकते हैं।

Android 16 बेस्ड इस अपडेट में नया डिजाइन लैंग्वेज शामिल है, जिसमें Gaussian ब्लर, राउंड कॉर्नर्स और ट्रांसलूसेंट इंटरफेस दिए गए हैं। ये क्विक सेटिंग्स, होम स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर पर दिखाई देंगे। साथ ही, Clock और Calculator जैसे नेटिव ऐप्स में बेहतर विजुअल और ऑप्टिकल फीडबैक जोड़ा गया है।

OxygenOS 16 में नया Plus Mind फीचर ऑन-स्क्रीन कंटेंट को पहचानकर Mind Space नामक हब में सेव करता है। इसे Plus key या तीन उंगलियों से ऊपर स्वाइप कर एक्टिवेट किया जा सकता है। Plus key को दूसरे फंक्शन के लिए भी असाइन किया जा सकता है। Gemini इंटीग्रेशन की मदद से Mind Space से पर्सनलाइज्ड जानकारी भी निकाली जा सकती है।

AI प्रोडक्टिविटी सूट में AI Writer शामिल है, जो माइंड मैप्स, चार्ट्स और सोशल मीडिया कैप्शन बनाने में मदद करता है। AI Scan फीचर डॉक्युमेंट्स को स्कैन कर शेयर करने लायक PDF में बदल सकता है। वहीं, क्रिएटिविटी के लिए AI पोर्ट्रेट ग्लो और AI परफेक्ट जैसे टूल्स दिए गए हैं। OnePlus ने AI PlayLab भी जोड़ा है, जिसमें YumSee और Party Up जैसी एक्सपेरिमेंटल AI फीचर्स शामिल हैं।