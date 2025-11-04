Vivo का 200MP कैमरा और 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन, MediaTek प्रोसेसर भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Vivo Y500 Pro के नाम से अगले हफ्ते चीन में लॉन्च करेगी। कंपनी ने आने वाले हैंडसेट के डिजाइन और फीचर्स का खुलासा पहले ही कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिवाइस Vivo Y500 से बेहतर होगा जिसे सितंबर में चीन में लॉन्च किया गया था।

पिछले मॉडल में 12GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट देखने को मिला था। लेकिन आने वाले इस नए Vivo हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7400 चिप देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Vivo Y500 Pro कब होगा लॉन्च? Weibo पोस्ट के जरिए कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि Vivo Y500 Pro चीन में 10 नवंबर को शाम 4:30 बजे IST पर लॉन्च होगा। पोस्टर में फोन का डिजाइन सामने आ गया है जहां थोड़ा उभरा हुआ, बीच में गोल रियर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। यह मार्बल पैटर्न के साथ गोल्डन शेड में दिखाई दे रहा है।

Vivo Y500 Pro के फीचर्स Vivo Y500 Pro के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.67-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा है कि ये फोन MOBA गेम्स में 120fps HD गेमप्ले ऑफर कर सकता है। साथ ही इस फोन में लेटेस्ट OriginOS 6 देखने को मिलेगा जो Android 16 पर बेस्ड है।