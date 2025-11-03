Language
    SIM को एक्टिव रखने के लिए ये है Jio का सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग-SMS-डेटा सब मिलेगा

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए 189 रुपये का एक किफायती प्लान लेकर आया है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं। प्लान की वैधता 28 दिन है और इसमें JioTV, JioCinema और JioCloud का फ्री एक्सेस भी मिलता है। यह प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम कीमत में अपने सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं।

    SIM को एक्टिव रखने के लिए ये है Jio का सस्ता प्रीपेड प्लान, कॉलिंग-SMS-डेटा सब मिलेगा


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो इस वक्त देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। कंपनी समय समय पर अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए नए प्लान्स लेकर आती रहती है जो कम बजट में ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। जियो ऐसा ही एक जबरदस्त प्लान ऑफर करता है जिसकी कीमत सिर्फ 189 रुपये है जो न केवल जेब पर हल्का है, बल्कि बेसिक जरूरतें जैसे कॉलिंग, डेटा और SMS की सुविधा भी देता है। दिलचस्प बात यह है कि जियो ने अपनी वेबसाइट पर खुद इस प्लान को अफोर्डेबल प्लान बताया है। चलिए इस जबरदस्त प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    जियो का 189 रुपये वाला प्लान

    दरअसल जियो के इस 189 रुपये वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, कुल 300 SMS और 2GB डेटा मिलता है। ध्यान रखें कि ये 2GB डेटा कुल मिलाकर दिया जा रहा है, यह डेली डेटा बेनिफिट नहीं है। यानी इसका मतलब है कि एक बार डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps हो जाएगी।

    हालांकि इस प्लान में कई अन्य बेनिफिट्स मिलते हैं आप प्लान में JioTV, JioCinema, और JioCloud जैसी सर्विसेज का फ्री एक्सेस ले सकते है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। यानी आपको इतनी कम कीमत में एक महीने तक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ये एक बढ़िया विकल्प मिल जाता है। जो लोग सिर्फ SIM को एक्टिव रखने के लिए प्लान ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है।

    क्यों है ये प्लान इतना खास

    फिलहाल जियो का ये 189 रुपये वाला प्लान सबसे किफायती प्लान्स में से एक है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो सिर्फ अपने सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं या थोड़े बहुत यूज के लिए एक सस्ता प्लान ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस प्लान की तुलना की जाए तो BSNL और Vodafone Idea (Vi) जैसी कंपनियां भी कुछ ऐसे सस्ते प्लान्स ऑफर करती हैं।

