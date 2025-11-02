BSNL का 50 दिन वाला सस्ता प्लान: हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी
BSNL ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए ₹347 का नया प्लान पेश किया है। इस प्लान में 50 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड 80 केबीपीएस हो जाएगी। प्लान में प्रतिदिन 100 एसएमएस भी शामिल हैं। यह प्लान बजट के अनुकूल है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL अपने यूजर्स के लिए लगातार एक के बाद एक शानदार प्लान ला रहा है। वहीं, अगर आप भी BSNL का SIM कार्ड इस्तेमाल करते हैं या BSNL में स्विच करने की सोच रहे हैं तो कंपनी आपके लिए एक और जबरदस्त प्लान लेकर आई है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹347 है।
यह बेहतरीन प्लान न सिर्फ लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग देता है, बल्कि आपको डेटा की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बार-बार रिचार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं। इस प्लान में कॉलिंग, डेटा और मैसेजिंग के फायदे मिल जाते हैं। आइए इस शानदार प्लान के बारे में और डिटेल में जानते हैं।
BSNL का 347 रुपये वाला प्लान
हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करके इस नए प्लान की घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि अगर आप एक लंबे समय तक चलने वाला, बजट-फ्रेंडली प्लान ढूंढ रहे हैं, तो ₹347 वाला प्लान आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग देता है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर सकते हैं।
इसके अलावा, यह प्लान रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा भी देता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड 80 kbps हो जाएगी। साथ ही, इस प्लान में रोजाना 100 SMS मैसेज भी शामिल हैं, जिससे आप किसी भी नेटवर्क पर मैसेज भेज सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 50 दिनों की है, यानी आपको लगभग डेढ़ महीने तक बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
काफी सस्ता और वैल्यू-फॉर-मनी
दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में, BSNL का ये प्लान काफी सस्ता है और पैसे के हिसाब से बेहतर वैल्यू देता है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए आइडियल हो सकता है जो बहुत ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं। BSNL ने हाल ही में अपने नेटवर्क में भी काफी सुधार किया है और कंपनी ने कई शहरों में अपनी 4G सर्विस लॉन्च की है। इसलिए, यह प्लान उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा जहां BSNL का नेटवर्क कवरेज अच्छा है।
