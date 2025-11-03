Vivo ने लॉन्च किया 6,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, मीडियाटेक प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Vivo Y19s 5G के नाम से पेश किया है। खास बात यह है कि इस डिवाइस में 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Vivo इंडिया वेबसाइट पर फोन की लिस्टिंग हो गई है। इस लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि डिवाइस देश में दो कलर और तीन स्टोरेज वेरिएंट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

कंपनी ने फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है। डिवाइस में टियरड्रॉप शेप वाला डिस्प्ले नॉच देखने को मिलेगा जिसमें 5-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मौजूद होगा। साथ ही इस डिवाइस में 6nm प्रोसेस पर बेस्ड MediaTek Dimensity चिपसेट देखने को मिल रहा है। फोन में पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरे भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए फोन की संभावित कीमत और बाकी फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

Vivo Y19s 5G की कीमत कंपनी ने अभी तक Vivo Y19s 5G की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Vivo Y19s 5G के बेस वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये होगी। जबकि 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 11,999 रुपये और 6GB RAM + 128GB वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत 13,499 रुपये होगी।

Vivo Y19s 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो वीवो के इस डिवाइस में 6.74-इंच की LCD स्क्रीन मिलती है। इसका रिज़ॉल्यूशन 720×1,600 पिक्सल और 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। डिवाइस में डुअल-सिम सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह फोन Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 पर रन करता है।

इस बजट हैंडसेट में ऑक्टा-कोर 6nm मीडियाटेक 6300 चिपसेट दिया गया है। डिवाइस दो परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर से लैस है, जो 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। फोन में LPDDR4X RAM और 128GB तक eMMC5.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल जाती है।