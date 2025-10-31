Vivo X300 Series ग्लोबली हुई लॉन्च, 200MP Zeiss कैमरे से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X300 Pro और Vivo X300 को गुरुवार को ग्लोबली लॉन्च किया गया। ये लॉन्च Vivo X300 सीरीज के चीन में डेब्यू करने के दो हफ्ते बाद हुई है। दोनों फोन फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर चलते हैं। इसके अलावा Vivo X300 Pro और Vivo X300 में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दी गई है। फ्रंट में दोनों फोन में 50-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है जो होल-पंच डिस्प्ले कटआउट में है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक Vivo X300 सीरीज दिसंबर की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo X300 सीरीज की कीमत और उपलब्धता Vivo X300 Pro की कीमत EUR 1,399 (करीब 1,43,000 रुपये) रखी गई है जिसमें 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला एक ही वेरिएंट है। दूसरी तरफ, Vivo X300 की कीमत EUR 1,049 (करीब 1,08,000 रुपये) से शुरू होती है और इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल है। वहीं 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट EUR 1,099 (करीब 1,13,000 रुपये) का है।

दोनों Vivo X300 सीरीज फोन यूरोप में 3 नवंबर से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए सेल पर जाएंगे। Vivo X300 Pro ड्यून ब्राउन और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन में मिलेगा। वहीं, Vivo X300 हेलो पिंक और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा।

Vivo X300 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Vivo X300 Pro डुअल-सिम फोन है जो Android 16-बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है। इसमें 6.78-इंच 1,260×2,800 पिक्सल फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट तक, 300Hz टच सैम्पलिंग रेट, 1.07 बिलियन कलर्स और 452ppi पिक्सल डेनसिटी है। स्क्रीन P3 कलर गैमट और HDR सपोर्ट करती है और स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 94.85% है।

फ्लैगशिप Vivo X300 Pro को ऑक्टा कोर 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिप पावर देती है जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 4.21GHz है। ये प्रोसेसर Mali G1-Ultra GPU, 16GB तक LPDDR5X Ultra रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें V3+ इमेजिंग चिप भी दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए Vivo X300 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.57) प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल (f/2.67) पेरिस्कोप कैमरा है, जिसमें 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट है। फ्रंट में 50-मेगापिक्सल (f/2.0) सेल्फी कैमरा होल-पंच कटआउट में मिलता है। रियर कैमरा सेटअप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

ऑनबोर्ड सेंसर्स में 3D अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेजर ऑटोफोकस सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, IR ब्लास्टर, फ्लिकर सेंसर और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर शामिल हैं। Vivo X300 Pro Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS और USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट सपोर्ट करता है।

फोन में 5,440mAh बैटरी दी गई है जिसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। Vivo X300 Pro में डुअल-स्पीकर सेटअप, एक्स-ऐक्सिस लीनियर मोटर, एक्शन बटन और सिग्नल एम्प्लिफायर चिप दी गई है। ये IP68 रेटेड है। इसकी साइज 161.98×75.48×7.99mm और वजन लगभग 226g है।

Vivo X300 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वनिला मॉडल Vivo X300 में भी वही चिप, ओएस, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो Pro वेरिएंट में हैं। इसमें 6.31-इंच 1,216×2,640 पिक्सल फ्लैट Q10+ LTPO AMOLED स्क्रीन है जबकि बाकी डिस्प्ले फीचर्स समान हैं। इसमें 5,360mAh बैटरी है जो Vivo X300 Pro की 5,440mAh बैटरी से थोड़ी छोटी है।