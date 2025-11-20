Vivo के दो प्रीमियम 5G फोन्स की कीमत आई सामने, 200MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 और X300 प्रो को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी पहले ये डिवाइस ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगी जिसके बाद 2 दिसंबर को भारत में ये डिवाइस लॉन्च होंगे। अपने पिछले मॉडल की तरह इस बार X300 सीरीज में भी शानदार कैमरा क्वालिटी और नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक आने वाली सीरीज के डिटेल्स और स्पेक्स से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन डिवाइस की कीमतें पहले ही सामने आ चुकी हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं...