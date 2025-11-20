Vivo के दो प्रीमियम 5G फोन्स की कीमत आई सामने, 200MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स
वीवो जल्द ही अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन वीवो X300 और X300 प्रो लॉन्च करने वाला है। इन फ़ोन्स में शानदार कैमरा क्वालिटी और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, वीवो X300 सीरीज की शुरुआती कीमत 75,999 रुपये हो सकती है। इसमें मीडियाटेक का Dimensity 9500 चिपसेट और 200 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 और X300 प्रो को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी पहले ये डिवाइस ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेगी जिसके बाद 2 दिसंबर को भारत में ये डिवाइस लॉन्च होंगे। अपने पिछले मॉडल की तरह इस बार X300 सीरीज में भी शानदार कैमरा क्वालिटी और नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक आने वाली सीरीज के डिटेल्स और स्पेक्स से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन डिवाइस की कीमतें पहले ही सामने आ चुकी हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं...
Vivo X300 और X300 Pro की कितनी हो सकती है कीमत
रिपोर्ट्स के अनुसार वीवो X300 सीरीज अपने पिछले मॉडल वीवो X200 सीरीज थोड़ी महंगी हो सकती है। Vivo X300 की शुरुआती कीमत 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 75,999 रुपये होने की उम्मीद है। डिवाइस के 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 81,999 रुपये हो सकती है।
वहीं, 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 85,999 रुपये हो सकती है। X300 Pro वेरिएंट की कीमत इस साल 1,09,999 रुपये हो सकती है। जबकि हाई-एंड मॉडल की कीमत 15,000 की बढ़ोतरी हो सकती है।
Vivo X300 के संभावित फीचर्स
- Vivo X300 में MediaTek का Dimensity 9500 चिपसेट मिल सकता है।
- फोन में 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.0 स्टोरेज मिल सकती है।
- डिवाइस में 6.31-इंच का फ्लैट BOE Q10 Plus LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकती है।
- फोन में 6,040mAh की बैटरी और 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
- X300 में 200-मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल सकता है।
- डिवाइस में इन-हाउस V3+ इमेजिंग चिप इमेज प्रोसेसिंग का काम करती है।
Vivo X300 Pro के संभावित फीचर्स
- प्रो मॉडल में थोड़ी बड़ी 6.78-इंच की फ्लैट BOE Q10 प्लस LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकती है।
- फोन में वही Dimensity 9500 प्रोसेसर मिल सकता है।
- डिवाइस में 16GB तक RAM और 1TB स्टोरेज मिल सकती है।
- प्रो मॉडल में 6,510mAh की बड़ी बैटरी और 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
- X300 प्रो में 50-मेगापिक्सल का सोनी LYT-828 प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल सकता है।
- प्रो वर्शन में डुअल-चिप इमेजिंग सेटअप V3+ और VS1 प्रोसेसर मिल सकता है।
