Vivo के 200MP कैमरा वाले दो शानदार 5G फोन, MediaTek प्रोसेसर और बड़ी बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में ओप्पो, iQOO और रियलमी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट कन्फर्म की है जिसके बाद अब वीवो ने भी अपने दो नए डिवाइस की घोषणा कर दी है। जी हां, वीवो जल्द ही X300 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत में लॉन्च करेगी। इस लाइनअप के तहत वीवो X300 और X300 प्रो को पेश किया जाएगा।

फोन के टीजर में दोनों डिवाइस की पहली झलक देखने को मिल जाती है। वहीं X300 और X300 प्रो के लॉन्च से पहले ही दोनों डिवाइस की कीमतें भी सामने आ गई हैं। चलिए दोनों डिवाइस की भारत में कीमत, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट सहित सब कुछ जानते हैं।

Vivo X300 Pro और Vivo X300 की कीमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई टिपस्टर्स का कहना है कि वीवो X300 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 75 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। जबकि 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 80 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। डिवाइस के प्रो मॉडल यानी Vivo X300 Pro की कीमत 1 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक कीमत को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है।

Vivo X300 Pro और Vivo X300 के स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट्स की माने तो Vivo X300 में 6.31-इंच का 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। जबकि प्रो मॉडल में 6.78-इंच का फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकता है। हालांकि दोनों ही डिवाइस में आपको 120 Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा। दोनों फोन्स में LPDDR5x रैम और MediaTek का नया Dimensity 9500 चिपसेट मिलेगा। साथ ही फोन में Android 16-बेस्ड OriginOS 6 मिल सकता है।

दोनों डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। जहां प्रो मॉडल X300 Pro में 5,440mAh की बैटरी मिल सकती है तो वहीं नॉन प्रो X300 में 5,360mAh की बैटरी होने की संभावना है। दोनों डिवाइस में 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।

Vivo X300 Pro और Vivo X300 के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए X300 Pro में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मिल सकता है, जबकि नॉन प्रो X300 में भी 200MP Samsung HPB प्राइमरी सेंसर और 50MP LYT-602 पेरिस्कोप लेंस हो सकता है। दोनों मॉडल्स में 50MP का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है।