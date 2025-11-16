15 हजार के बजट में आने वाले 5 शानदार 5G फोन, 6500mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स
आजकल 5G स्मार्टफोन की मांग बढ़ रही है, पर बजट एक समस्या है। इसलिए, यहां 15,000 रुपये के अंदर आने वाले 5 बेहतरीन 5G स्मार्टफोन दिए गए हैं। इनमें शानदार फीचर्स और 6500mAh तक की बैटरी भी शामिल है, जो इन्हें किफायती और उपयोगी बनाती है। ये फोन उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो कम बजट में 5G तकनीक का अनुभव करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप लंबे समय से ₹15,000 के बजट में एक बेहतरीन 5G फोन की तलाश में हैं? तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 5 बेहतरीन 5G फोन लेकर आए हैं जो इस बजट में न सिर्फ दमदार बैटरी के साथ आते हैं, बल्कि बेहतरीन फीचर्स, बड़ी डिस्प्ले और बेहतरीन कैमरा भी देते हैं। इस लिस्ट में सैमसंग, मोटोरोला, वीवो और रियलमी के स्मार्टफोन शामिल हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...
Samsung Galaxy M36 5G
लिस्ट में पहला फोन सैमसंग का है, जिसकी कीमत अभी ₹12,499 है। डिवाइस में 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले है जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन विजुअल और अच्छी ब्राइटनेस ऑफर करता है। डिवाइस में Exynos चिपसेट और 5000mAh की बैटरी है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है जो सैमसंग का एक दमदार 5G डिवाइस चाहते हैं।
Motorola G45 5G
मोटोरोला के इस फोन की कीमत फिलहाल ₹9999 है, जिसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। इतना ही नहीं, फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी है। डिवाइस में 5000 एमएएच की बैटरी और 6.5 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। इस कीमत में यह डिवाइस उन यूजर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जो किफायती फोन चाहते हैं।
Vivo Y31 5G
वीवो के इस फोन की कीमत ₹14999 है और इसमें 6.68-इंच का IPS LCD डिस्प्ले है। यह डिवाइस 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसमें 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी है और यह स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर से लैस है।
iQOO Z10x 5G
लिस्ट में चौथा डिवाइस IQOO कंपनी का है, जो फिलहाल ₹13,998 में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन में मीडियाटेक 7300 चिपसेट और 6,500 की बड़ी बैटरी है। फोन में 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले भी है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यह फोन एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है।
Realme P3x 5G
इस लिस्ट में आखिरी डिवाइस Realme का है, जिसकी कीमत ₹11,499 है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.72-इंच का डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर है। इसके अलावा, इस डिवाइस में 6,000mAh की बड़ी बैटरी भी है। यह उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प है जो बेहतर 5G कनेक्टिविटी और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं।
