Oppo का 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, 5,600mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी एक स्टाइलिश और पावरफुल 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? आपका बजट 25 हजार रुपये या उससे भी कम है तो ओप्पो के ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Amazon पर इस फोन की कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है। वैसे तो इस फोन की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है जो एक प्रीमियम मिड-बजट डिवाइस है। इसे अब आप 25,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं, जो कीमत के हिसाब से सबसे अच्छी डील में से एक बन गया है।

फोन में आपको स्लीक डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा सेटअप देखने को मिलती है जो कई हाई-एंड मॉडल्स को टक्कर दे सकता है। ऐसे में चाहे आप मोबाइल फोटोग्राफी के लिए फोन ढूंढ रहे हों या गेमिंग या मल्टीटास्किंग करते हों, ये फोन एक स्मूथ, ऑल-राउंड एक्सपीरियंस देता है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Oppo Reno 13 डिस्काउंट ऑफर Oppo के इस डिवाइस की कीमत वैसे तो 37,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन अभी आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर के Amazon से सिर्फ 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी इस डिवाइस में आपको 14,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

इतना ही नहीं अमेजन इस फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है जहां आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे फाइनल कीमत और भी कम हो जाती है। हालांकि ये एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है।

Oppo Reno 13 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ओप्पो के इस डिवाइस में आपको 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। फोन में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है। यानी फोन में आपको काफी स्मूथ और ब्राइट एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन में आपको पावरफुल MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें फास्ट परफॉर्मेंस के लिए 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।