    Oppo का 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, 5,600mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:09 AM (IST)

    Oppo Reno 13 Amazon पर भारी छूट के साथ 25,000 रुपये से कम में उपलब्ध है, जिसकी मूल कीमत 37,999 रुपये थी। यह स्टाइलिश 5G स्मार्टफोन स्लीक डिजाइन, शानदार कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जो फोटोग्राफी, गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें 6.59-इंच AMOLED 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर, 50MP प्राइमरी और 50MP फ्रंट कैमरा, 5600mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां हैं। यह डील इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी एक स्टाइलिश और पावरफुल 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? आपका बजट 25 हजार रुपये या उससे भी कम है तो ओप्पो के ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Amazon पर इस फोन की कीमत में भारी कटौती देखने को मिल रही है। वैसे तो इस फोन की कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है जो एक प्रीमियम मिड-बजट डिवाइस है। इसे अब आप 25,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं, जो कीमत के हिसाब से सबसे अच्छी डील में से एक बन गया है।

    फोन में आपको स्लीक डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा सेटअप देखने को मिलती है जो कई हाई-एंड मॉडल्स को टक्कर दे सकता है। ऐसे में चाहे आप मोबाइल फोटोग्राफी के लिए फोन ढूंढ रहे हों या गेमिंग या मल्टीटास्किंग करते हों, ये फोन एक स्मूथ, ऑल-राउंड एक्सपीरियंस देता है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Oppo Reno 13 डिस्काउंट ऑफर

    Oppo के इस डिवाइस की कीमत वैसे तो 37,999 रुपये से शुरू होती है लेकिन अभी आप इस डिवाइस को बिना किसी बैंक ऑफर के Amazon से सिर्फ 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी इस डिवाइस में आपको 14,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

    इतना ही नहीं अमेजन इस फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है जहां आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे फाइनल कीमत और भी कम हो जाती है। हालांकि ये एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है।

    Oppo Reno 13 के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ओप्पो के इस डिवाइस में आपको 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। फोन में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है। यानी फोन में आपको काफी स्मूथ और ब्राइट एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन में आपको पावरफुल MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें फास्ट परफॉर्मेंस के लिए 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है।

    कैमरा की बात करें तो डिवाइस में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में सामने की तरफ सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा, ये डिवाइस 5,600mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। डिवाइस में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी है, जो इसे धूल और पानी से बचाती है।  

