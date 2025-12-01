Vivo का 7,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला अल्ट्रा 5G फोन, दो 200MP कैमरा भी    

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो कल यानी 2 दिसंबर को भारत में अपनी Vivo X300 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसके तहत कंपनी Vivo X300 और X300 Pro को लॉन्च करेगी। इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि कंपनी जल्द ही चीन में Vivo X300 Ultra को भी लॉन्च करने जा रही है। हालांकि कंपनी ने अभी तक हैंडसेट के लॉन्च को लेकर कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसको लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बीच अब एक टिपस्टर ने भी कथित Vivo X300 Ultra वेरिएंट की बैटरी कैपेसिटी के बारे में बताया है। साथ ही फोन के संभावित लॉन्च टाइमलाइन को लेकर भी खुलासा किया है। इस मॉडल में बहुत से फीचर्स स्टैंडर्ड Vivo X300 और X300 Pro जैसे होने की उम्मीद है, जिन्हें चीन में अक्टूबर में पेश किया गया था।

Vivo X300 Ultra कब तक होगा लॉन्च? टिपस्टर Smart Pikachu ने अपनी एक Weibo पोस्ट में बताया है कि आने वाला Vivo X300 Ultra चीन में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है जिसका मतलब है कि डिवाइस जनवरी और मार्च के बीच लॉन्च हो सकता है। बता दें कि इससे पहले Vivo X200 Ultra को कंपनी ने इस साल अप्रैल में लॉन्च किया था, जिसके बाद अक्टूबर महीने में पिछले साल कंपनी ने Vivo X200 और X200 Pro को पेश किया था।

7,000mAh की बड़ी बैटरी टिपस्टर ने अपनी पोस्ट में बताया है कि इस डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर ये रिपोर्ट सच साबित हो जाती है तो X200 Ultra के मुकाबले ये बैटरी में बड़ा अपग्रेड होगा जहां मौजूदा मॉडल में 6,000mAh की बैटरी है। चीन में लॉन्च हुए नए वाले बेस Vivo X300 और X300 Pro में 6,040mAh और 6,510mAh की बैटरी मिल रही है।